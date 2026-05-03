Samohrana majka za 24sata: Rekli su da blizanke s Downom stavim u Dom. To su moji anđeli

Bila sam djevojčica koja je prodavala bureke i pomagala roditeljima u našem obiteljskom biznisu, a zatim odmah postala žena. Nisam imala taj djevojački period studiranja, školovanja i bezbrižnosti jer sam se udala sa 17 godina, rekla je Sara Bero, crnogorska influencerica, poduzetnica i majka triju djevojčica, među kojima su i blizanke s Downovim sindromom.

U javnosti je poznata kao veliki borac za prava djece s poteškoćama u razvoju. A boriti se počela upravo zbog svega što je prošla sa svojom djecom. Bori se zbog toga što nosi golemu snagu u sebi, a “zaradila” ju je zbog oštrih udaraca koje joj je donio život. Sara je u jednom trenu postala dovoljno jaka i za one koji nemaju svoj glas ili se on slabo čuje.

Ostala trudna s 19

- Za sebe mogu reći da sam oduvijek bila borbena osoba koja se odmalena trudila i osjećala veliku odgovornost - kaže Sara.

Ostala je trudna s 19 godina.

- Imala sam potpuno urednu trudnoću i ništa nije dalo naslutiti da ću roditi dvije djevojčice sa smetnjama u razvoju. Imala sam jako težak porođaj i došlo je do toga da su mi se borili za život. Nakon toga, na jedan jako surov način, genetičar mi je rekao da moje djevojčice nisu urednog razvoja i da će mi cijeli život biti borba - prisjetila se Sara.

Bili su joj to najteži dani u životu i tad je morala sebi napraviti plan za daljnji život, za borbu.

- Odmah nakon porođaja mnogi su mi govorili da sam jako mlada i da djevojčice stavim u neku instituciju, a da ja nastavim sa svojim životom. Iako sam tad imala samo 20 godina, svatko tko bi mi preporučio tako nešto s moje strane je bio otpisan. Ja sam od početka željela svoje djevojčice uz sebe, i baš kao što mi je i otac govorio, za mene su one bile anđeli - otkrila je brižna majka i dodala da su joj roditelji tad bili najveća podrška, za razliku od supruga.

- Od početka sam sa svojom djecom svuda išla sama, po svim institutima i bolnicama. Sama sam nosila sav teret i iskušenja, a kasnije sam odlučila da mi suprug kojeg imam samo na papiru ni ne treba i odlučila nastaviti s borbom sama. Razvela sam se - kaže Sara.

Priznaje kako je na tom novom putu za nju bilo jako puno iskušenja i neprospavanih noći. Zdravlje jedne blizanke bilo je ozbiljno ugroženo. Imala je čak sedam operacija. Međutim, Sara nikad nije izgubila kompas i misao vodilju - a to je da kćerima pruži maksimum te ih učini sretnima i bezbrižnima.

- S druge strane, bilo je puno lijepih trenutaka ljubavi i radosti. Nakon 11 godina na svijet je došla i naša čarobnica Ina, koja je oplemenila naš život. Ona danas ima sedam godina i jako je povezana sa svojim sestrama. Svjesna je njihove dijagnoze, jako je osjetljiva, empatična i naklonjena njima te uvijek potrči pomoći im u svemu - kaže s ponosom Sara.

Otvoreno govori i o lošim iskustvima koja su ona i njezine kćeri doživjele i koja su joj slomila srce, ali su ujedno označila i početak njezina velikog angažmana u borbi za prava djece s teškoćama.

- Još dok su bile jako male htjela sam nešto promijeniti, jer svaki put kad bih s njima ušla u igraonicu ili bilo koju drugu javnu prostoriju, ljudi bi nas gledali kao izvanzemaljce. Meni je to jako smetalo i teško mi padalo te sam svim silama ljudima željela približiti Downov sindrom i objasniti im da to nije ništa zarazno i da neće prijeći na njihovu djecu, kao što su se neki pribojavali. Prije 12 godina napravila sam Facebook stranicu ‘Ilda i Irma’, gdje sam konstantno objavljivala svoje djevojčice. Želja mi je bila približiti svijetu činjenicu da su one potpuno iste kao i svi mi te da imaju samo jednu veliku potrebu za ljubavlju. Netko od novinara je tu stranicu primijetio, kontaktirao me i tako je sve počelo - kaže Sara.

Danas je predsjednica udruge “Ljubav za ljubav”, prve u Crnoj Gori koja radi s djecom i osobama s Downovim sindromom. Osim toga, bavi se poduzetništvom, ima svoj brend parfema, a i načelnica je općine u kojoj živi. Kako bi sve to stigla, kaže, diže se već u 6 sati, vozi djecu u školu, a onda se “baca” na posao. Popodneva su rezervirana za kućanske poslove, domaće zadaće s djecom, igru i zajedničko vrijeme s njima.

- Svakodnevno se borim s raznim iskušenjima, njihovim pubertetom, ispunjavanjem njihovih želja, i to ne samo vezano uz blizanke. Ina je djevojčica urednog razvoja te i s njom svakodnevno postoji puno izazova, baš kao sa svom ostalom djecom. Ali se ne bunim. Snagu za život crpim upravo u kćerima. One su mi najveća snaga i slabost u životu. A najveći životni strah s kojim se svakodnevno borim, pogotovo kad dođe kraj dana i sklopim oči, je - što će biti s mojim djevojčicama kad mene ne bude - kaže Sara.

Njezine će blizanke za tri mjeseca proslaviti 18. rođendan. Završavaju drugu godinu srednje kuharske škole. Ina se bavi tenisom, plesom i plivanjem. Sara kaže da su pozitivne i sretne djevojčice koje vole putovati te se družiti.

- Imala sam puno planova i snova za njih, a pola mi se već ostvarilo. Učim ih da vjeruju prije svega u sebe i da prihvate svoju sudbinu. Smatram da kad one sebe prihvate istinski, onda će ih prihvatiti i okolina. Svatko od nas nosi se s izazovima i život generalno zna biti težak, što otvoreno i kažem djeci. Ali tu se ne smije stati. Mi ga možemo uljepšati našim načinom života, borbom i pozitivnim razmišljanjem - otkrila je Sara, koja je o svojem životu napisala knjigu koja će uskoro izaći.