Komentari 16
RATNI PROFITERI NA JADRANU PLUS+

Zadah ukrajinske korupcije u Hrvatskoj: Bijeg milijuna, hoteli na obali i mreža ratnih profitera

Piše Nenad Nevešćanin,
Čitanje članka: 6 min
Zadah ukrajinske korupcije u Hrvatskoj: Bijeg milijuna, hoteli na obali i mreža ratnih profitera
Foto: PIXSELL/

NOVI EXPRESS Među više od 20 tisuća Ukrajinaca koji su našli u Hrvatskoj dom nakon ruske invazije, Tetjana Glinjanoja je vjerojatno najbogatija, ali i najkontroverznija

Bilo je očito da nešto ne štima. Primjer, samo salatu za Hrvatsku vojsku 90-ih godina naplaćivao je po barem dvostrukoj cijeni od one na tržnici. A gdje je to onda od nabavne cijene? Otišao sam u Zagreb i prijavio to osobno čovjeku unutar hijerarhije kojemu vjerujem. Znate što mi je rekao? ‘Pusti, tako je najbolje, njemu ne možeš ništa’.

Komentari 16
