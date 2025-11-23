NOVI EXPRESS Među više od 20 tisuća Ukrajinaca koji su našli u Hrvatskoj dom nakon ruske invazije, Tetjana Glinjanoja je vjerojatno najbogatija, ali i najkontroverznija
RATNI PROFITERI NA JADRANU PLUS+
Zadah ukrajinske korupcije u Hrvatskoj: Bijeg milijuna, hoteli na obali i mreža ratnih profitera
Čitanje članka: 6 min
Bilo je očito da nešto ne štima. Primjer, samo salatu za Hrvatsku vojsku 90-ih godina naplaćivao je po barem dvostrukoj cijeni od one na tržnici. A gdje je to onda od nabavne cijene? Otišao sam u Zagreb i prijavio to osobno čovjeku unutar hijerarhije kojemu vjerujem. Znate što mi je rekao? ‘Pusti, tako je najbolje, njemu ne možeš ništa’.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku