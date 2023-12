Fabian i Sebastian spasili su čovjeku život: 'Zabacili smo udicu, a uhvatila se za čovjeka'

Rođak Sebastian i ja idemo redovito vikendom u ribolov na šljunčari koja je od naših kuća odaljena 500-tinjak metara. Do jezera smo došli nekoliko minuta prije osam i, tražeći pravo mjesto za pecanje, u vodi smo na nekih 15-ak metara od obale ugledali jaknu, prepričavaju nam Fabian Oršuš (15) i njegov bratić Sebastian Novak (15), koji su u nedjelju ujutro hrabrom i brzom reakcijom na šljunčari kraj Domašinca u Međimurju spasili život 63-godišnjemu muškarcu.

- Na trenutak smo pomislili da je u jakni riba jer se jakna micala. Zabacio sam udicu i, kad se zakvačila za jaknu, počeo sam povlačiti prema obali. Posumnjao sam da ima nešto u jakni jer je bila teška. Na nekih dva-tri metra od obale vidjeli smo da je riječ o čovjeku koji je bio potrbuške u vodi - kaže Fabijan, inače učenik 8. razreda Osnovne škole Domašinec.

Dvojac je u prvi tren bio zbunjen, no brzo su se pribrali, ističu. Čovjeka su izvukli na obalu te pozvali policiju i Hitnu. Ubrzo je iz mjesta došao i Sebastianov djed Nedjeljko (52) te Ivan Oršuš (28), koji su također pomogli. Ivan je odmah počeo oživljavati čovjeka, nakon čega je muškarac počeo davati znakove života. Dječaci su nam rekli da ga ne poznaju.

Njih dvojica od vikenda su ponos cijelog Međimurja. Obojica su dobri učenici. Fabian završava osnovnu školu, a Sebastian ide u 1. razred Tehničke škole u Čakovcu. Budući je bravar. Fabianov tata Miroslav kaže da je vrlo ponosan na to što su njegov sin i nećak odmah reagirali na najbolji način. S obzirom na to da je čovjek ležao glavom u vodi, licem prema dolje, bila je to svojevrsna utrka s vremenom, ističe. Iz PU međimurske pohvalili su humani pristup mladih spasilaca, a 63-godišnjeg muškarca Hitna je prevezla u Županijsku bolnicu u Čakovcu. Pothlađen je i u komi. Nema ozljeda koje bi upućivale na nasilno kazneno djelo. Policija provodi krim istraživanje.