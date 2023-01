'Fantom s Trešnjevke' na sudu: 'Nisam je uhodio puno, bilo je to glupo, ali sviđala mi se...'

'Fantomu s Trešnjevke' počelo je suđenje na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog nametljivog ponašanja prema jednog Zagrepčanki. Kako javlja Jutarnji list, radi se o 41-godišnjem D.K. iz Zagorja.

On je Zagrepčanku čekao ispred zgrade u kojoj radi, slijedio je na biciklu, napadno gledao i snimao nastojeći uspostaviti kontakt. Kroz dulje vrijeme je i uznemiravao i druge građane Zagreba tako da im je gledao kroz prozore stanova.

- Priznao sam krivnju. Ne moram vam reći što se dogodilo. Nisam je tako puno uhodio kako se govori. Prošao sam pored nje tri puta biciklom. No, sad sam izvan sebe - rekao je na sudu. Na pitanje suca zašto je činio, D.K. je rekao da mu se djevojka sviđala, no da je to bila "glupa i loša ideja". Dodao je i kako će je se kloniti.

Sudac je istaknuo kako u optužnici stoji i da se nakon dvije godine vratio do iste zgrade i nastavio s uhođenjem, a D.K. je rekao da se toga ne sjeća. Predstavnica optužbe pitala je je li mu žrtva rekla da prestane dok ju je slijedio.

- Da, rekla mi je da prestanem i opsovala mi sve živo i mrtvo. Par dana sam prestao ići za njom i onda sam ponovno nastavio - odgovorio je.

Na pitanje o njegovom zdravstvenom stanju, D.K. je rekao da mu ne treba psihijatar jer se dobro osjeća.

- Sam se mogu kontrolirati i promijenit ću ponašanje nabolje. Moram otići iz Hrvatske jer ovdje više ne mogu živjeti. Ovdje je nemoguće zaraditi - rekao je.

Sudac je ipak naložio psihijatrijsko vještačenje kako bi se utvrdilo je li optuženik bio ubrojiv.

