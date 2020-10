Fantomski Covid redari: 'Ma ne dolaze u obzir! Trebali su biti za svadbe samo, a ne za sve nas'

<p>To je apsurd. Naš je prijedlog bio da Covid redari budu samo na svadbama te da njih treba osigurati ugostiteljski objekt, a Stožer je sam odlučio te iste redare nametnuti svima. Pa kakvog to smisla ima, tko će sve to organizirati? Znači li to da u ovoj krizi moramo zapošljavati nove ljude? Puno pitanja, a malo odgovora. Ne dolaze u obzir, to je van pameti!, oštro su reagirali sugovornici iz <strong>Nacionalne udruge ugostitelja</strong> na nove preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere za ugostitelje</strong></p><h2>Nove mjere</h2><p>Prema novim preporukama razmak između stolova u svim ugostiteljskim objektima mora biti najmanje 3 metra, razmak između gostiju najmanje metar i pol, zabranjeno je stajanje i stajaća mjesta, kao i plesanje i plesni podij.</p><p>Covid redari bit će prisutni na svim mjestima gdje ima više od 50 ljudi. Maske su obavezne za radnike i goste (osim dok sjede za stolom), a za noćne klubove potrebne su rezervacije. Radno vrijeme je ograničeno do ponoći.</p><p>Zvali smo nekoliko ugostitelja da ih pitamo jesu li organizirali redare, no svi su nam rekli da im nisu jasne upute te da ih još nemaju i smatraju ih besmislenim i beskorisnim. A njima se slažu i u Udruzi ugostitelja. </p><p>- Ako ćemo morati imati razmak između gostiju veći od tri metra, što će biti s onim lokalima koji imaju malu kvadraturu prostora. Kakve je tu računica. Ionako krpamo kraj s krajem, a ovo će biti posljednji čavao lijesu nas ugostitelja. Mjesecima poslujemo s gubicima - kažu iz Udruge i nadodaju da su mjere iracionalne. </p><p>- Kakva je tu logika ako svaku večer imate okupljanje stotina mladih ljudi ispred HNK-a i nikome ništa, a nas se ugostitelje smatra glavnim izvorima zaraze. Uz to, pripremaju nam se i astronomske kazne za tuđe nepoštivanje mjera. Kako mi ugostitelji možemo natjerati nekoga da stavi masku, pa nismo mi represivni aparat. Na kraju krajeva, to se može i zloupotrijebiti, pa ako se nekome prohtje može otići kod konkurencije bez maske, a vlasnik ni kriv ni dužan dobije kaznu i u ovo vrijem je to ključ u bravu - upozoravaju iz Udruge. </p><p>Naglašavaju kako zbog epidemije imaju oko 60% pada prihoda s obzirom na lanjsku godinu, a mnogi su prepolovili broj radnika. </p><p>- Ograničavanje rada do ponoći, apsurdne mjere za svadbe, sve to utječe na naše ionako katastrofalno poslovanje. Kako očekujete da će netko praviti svadbu, a ne može se plesati. Jasno je da će otkazati, ali tu se onda otkazuju i sala, catering, glazba, fotograf, razni dobavljači. Pa računajte koji su to gubici. Hrvatska živi na malim poduzetnicima, na ugostiteljima, a šikaniraju nas bezrazložno. Ponavljamo, svjesni smo da je epidemija, ali moramo pronaći neko rješenje za dobrobit svih nas inače će do proljeća preko 50% ugostitelja staviti ključ u bravu - rekli su iz Udruge ne nadodaju da je prosinac bio među jačim mjesecima, a da ga se sad boje.</p><p>- Tko će organizirati cateringe za firmu, slavlja ili nešto treće. Sve nas to čeka, a minusi su sve veži. Imamo informacije da će poticaji države biti do prosinca, a nakon toga kreće veselje, preživjet će samo veliki igrači koji imaju kapitala, a ostali, koji čine većinu će morati tražiti novi posao ili čak novu državu - zaključuju naši sugovornici. </p><p>Nove mjere su izazvale i val negativnih reakcija i brojni ugostitelja, a među njima i <strong> La Štruk</strong>, restorančić smješten u centru Zagreba iza kojeg stoje <strong>Sven Mladinović</strong> i <strong>Alen Markulin. </strong>U svojoj <a href="https://www.24sata.hr/news/zagrebacki-restoran-o-mjerama-radije-cemo-po-dijeliti-strukle-besplatno-nego-ovako-raditi-721993" target="_blank">objavi</a> na Facebooku oštro su napali stožer. </p><p> </p>