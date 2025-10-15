Fatalna špijunka Mata Hari nije bila klasična ljepotica: Erotičnu zavodnicu htjeli su baš svi...

I premda su njeni utjecajni ljubavnici slali brojne molbe za pomilovanjem, za Mata Hari, najpoznatiju špijunku svih vremena, egzotičnu plesačicu i kurtizanu nije bilo spasa.

Suđenje pred vojnim sudom bilo je zatvoreno za javnost. Bilo je dovoljno samo jedno ročište da je proglase krivom za veleizdaju i osude na smrt. Streljana je 15. listopada 1917. godine u šumi u blizini Pariza. Imala je 41 godinu.

Uhićena je u ranojutarnjoj raciji u luksuznom hotelu u Parizu pet mjeseci ranije. Proglašena je krivom za smrt desetaka tisuća vojnika.

No, nikada nije dokazano da je bila dvostruki špijun u Prvom svjetskom ratu.

Živjela je boemski i luksuzno

Naime, u zadnjih 108 godina koliko ima od njezine smrti, provokativna i zavodljiva Nizozemka prikazivana je kao erotska plesačica koja je zapravo bila smrtonosna dvostruka špijunka a vojne tajne je saznavala od brojnih ljubavnika. No neki povjesničari tvrde da je cijelo vrijeme špijunirala samo za Francusku.

Foto: wiki commons

Vodila je glamurozni i tajanstveni život, svojim erotskim plesom budila je maštu Europljana uoči Prvog svjetskog rata, i iako nije bila klasična ljepotica živjela je boemski i luksuzno, a sve tadašnje najveće face - veleposlanici, ministri, prinčevi i generali bili su njezini ljubavnici. Bila je zvijezda pariškog noćnog života, najpoželjnija žena svog vremena. Nastupala je na svim važnim pozornicama u Europi.

Rođena je kao Margaretha Geertruida Zelle 1876. godine u Nizozemskoj u obitelji srednje klase. Njezin je otac bankrotirao, a roditelji su se rastali. S 19 godina udala se za dvadeset starijeg vojnog kapetana nakon samo tjedan dana udvaranja, te otputovala s njim u Indiju. Niz godina živjela je na Javi i Sumatri i tamo naučila azijske plesove.

Međutim, njen suprug bio je pijanica, kockar i nasilnik. U Europu su se vratili 1902. godine. Razvela se od muža i tada je krenula njezina karijera egzotične plesačice i kurtizane.

Znala je što publika želi

Nazvala se Mata Hari što na malajskom znači "oko dana ili sunce". Svoje tijelo je izlagala na izrazito zavodljiv način te je vrlo brzo očarala publiku i preko noći postala slavna. Imala je stil, bila je samosvjesna, senzualna i znala je što publika želi. Njezin stil plesa izazivao je žudnju kod svakog muškaraca koji bi je ugledao.

Foto: wiki commons

Nizozemska je po izbijanju rata 1914. ostala neutralna. Mata Hari je kao nizozemska državljanka mogla slobodno prelaziti granice. Održavala je ljubavne veze s mnogim visokim časnicima Francuske, Nizozemske i Njemačke. Počela je špijunirati za Francusku, ali i za Njemačku. Zapravo, iz dostupne francuske, britanske i njemačke dokumentacije vrlo je teško razlučiti koliko su špijunske službe zaraćenih zemalja preko Mate Hari jedna drugoj podmetale, a koliko je ona stvarno bila dvostruki špijun kako neki smatraju.

Po britanskoj tajnoj službi, za špijunku ju je regrutirao njemački konzul u Amsterdamu početkom rata. Za taj posao joj je navodno ponudio peteroznamenkastu svotu.

Britanci su je na jednom putovanju 1915. u Veliku Britaniju temeljito ispitali i utvrdili da Nijemce nije opskrbljivala posebno važnim informacijama. Zapravo Mata Hari je njemačku ponudu smatrala tek lakom "dodatnom zaradom".

Žrtveni jarac Francuza, ali i Nijemca

U proljeće 2014. britanska tajna služba je otvorila dokumente u kojima stoji, a to su pisali britanski špijuni, da nakon uhićenja u Parizu ništa nije priznala nego je svoje isljednike zasula gomilom tračeva i glasina.

Wesley Wark, stručnjak za sigurnost i terorizam na sveučilištu u Ottawi, tvrdi da Mata Hari nikad o politici nije mnogo znala.

Foto: wiki commons

Mnogi povjesničari vjeruju da je Mata Hari samo bila 'žrtveni jarac' za gomilu poginulih Francuza na bojištima kao i za promašaje francuske tajne službe. Francuske vlasti tako su režirale suđenje Mati Hari i njezinim se iskazom manipuliralo prema potrebi. Suđenje je, smatraju, bilo čista propaganda.

Jedna od teorija je da je u siječnju 1917. njemački vojni savjetnik u Madridu odašiljao radijske poruke u Berlin u kojima je opisao korisno djelovanje njemačkog špijuna pod šifrom H-21. Francuska je tajna služba uhvatila te poruke i zaključila da je H-21 Mata Hari.

Neobično je što su Nijemci koristili šifru za koju su znali da je već razbijena u Francuskoj, pa neki povjesničari tvrde kako je Mata Hari zapravo samo radila za Francuze, a njemačka ju je poruka prikazala kao dvostrukog špijuna da je upropasti.

Novinar Robert Walsh iz časopisa “Crime Magazine” još je prije nekoliko godina iznio da je Mata Hari stradala kao žrtveni jarac njemačke obavještajne službe koja je protiv nje nahuškala Britance i Francuze kako bi zaštitili puno važnijeg, pravog superšpijuna Georgesa Ladouxa. Namjerno su žrtvovali sitnu ribu kako bi zaštitili svojeg stvarnog špijuna.

Foto: Profimedia

Poslala poljubac streljačkom vodu

Kružile su brojne priče o njenoj smrti. Jedna kaže kako je Mata Hari poslala poljubac streljačkom vodu, koji je možda bio upućen njezinu odvjetniku, bivšem ljubavniku koji je došao na smaknuće. Druga glasina kaže kako je otkopčala ogrtač i pokazala vojnicima svoje golo tijelo.

Nije bilo članova obitelji koji bi zatražili tijelo Mate Hari za ukop, pa je iskorišteno za medicinski rad.

Život Mata Hari bio je dosad temom 250 knjiga i romana te nebrojenih filmskih scenarija.