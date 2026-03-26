Fatalne špijunke krale podatke od Googlea i slale u Iran

Tri iranska inženjera optužena su za krađu trgovačkih tajni od velikih IT tvrtki u Silicijskoj dolini u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema izvještajima New York Posta, CNBC-a i drugih medija od 23. ožujka, američki savezni veliki porotnik optužio je troje iranskih inženjera za krađu ključnih tehnologija povezanih sa sigurnošću procesora i enkripcijom od velikih tehnoloških tvrtki, uključujući Google. Suoptuženici, Samaneh Gandali (41), i Soroor Gandali (32), su sestre, dok je Mohammadjavad Hosravi (40), koji je optužen s njima, muž Samaneh.

Sestre Gaandali su obje prethodno radile u Googleu prije nego što su prešle u druge IT tvrtke, a Khosravi je također radio u jednoj IT tvrtki u Silicijskoj dolini. Izvještaji navode da su sustavno iskorištavali povjerljive pristupne privilegije koje su stekle radeći u Googleu i velikim tvrtkama koje razvijaju sustave na čipu (SoC), koji služe kao "mozak" pametnih telefona. SoC se odnosi na tehnologiju koja integrira razne funkcije poluvodiča, uključujući CPU-e, memoriju i jedinice za obradu grafike (GPU), u jedan čip.

Prema optužnici, kako bi izbjegli digitalno nadgledanje, snimili su stotine fotografija računalnih ekrana koji su prikazivali povjerljive informacije ili razmjenjivali datoteke putem osobnih Telegram kanala prije nego što su ih prenijeli na osobne uređaje i u Iran. FBI-jevi specijalni istražitelji objasnili su: „Metode koje su optuženici koristili za prijenos povjerljivih podataka uključivale su namjerne korake za skrivanje njihovih identiteta.“

Posebno je važno da su, kada je sustav sigurnosti Googlea otkrio njihove aktivnosti u kolovozu 2023., što je dovelo do opoziva njihovih pristupnih privilegija, pokušali uništiti dokaze. Nakon što su ih uhvatili sigurnosni tim, Samaneh je potpisala lažnu izjavu, a tijekom tog razdoblja pronađeni su zapisi na prijenosnim računalima para koji su pokazivali pretrage metoda za brisanje dnevnika poruka i razdoblja čuvanja podataka telekomunikacijskih tvrtki, što upućuje na pokušaje uništavanja dokaza.

Google je izjavio: „Otkrili smo neobične znakove kroz interno sigurnosno praćenje i odmah smo ih prijavili vlastima“, dodajući, „Ojačali smo naše sigurnosne mjere kako bismo zaštitili povjerljive informacije.“

Također, neposredno prije nego što je otputovala u Iran u prosincu 2023., Samaneh je uhvaćena kako fotografira trgovačke tajne povezane s hardverskom arhitekturom ključnih procesora, uključujući Qualcommov „Snapdragon“—koji se odnosi na principe i obrasce dizajniranja fizičkih komponenata i njihovih interakcija u računalnim sustavima—na radnom računaru svog supruga Khosravija, s pristupom iz Irana.

Ovaj slučaj privukao je dodatnu pažnju kada je otkriveno da je otac sestara Ghandali, Shahabeddin Ghandali, bivši izvršni direktor Iranske korporacije za ulaganje i financije učitelja (TIFC) te insajder iranskog režima. Bio je uključen u slučaj pronevjere iz 2016. godine u vrijednosti od 2,5 milijarde dolara. Protivnici iranskog režima u Sjedinjenim Američkim Državama istaknuli su: „Osobe povezane s elitom vlasti infiltriraju se u američke sveučilišta i istraživačke institute, iskorištavajući institucionalno povjerenje.“

Sva trojica optuženika izjavila su da nisu krivi. Ako budu osuđeni, mogli bi se suočiti s maksimalnom kaznom od 10 godina zatvora za svaku optužbu za krađu trgovačkih tajni i do 20 godina za optužbe za ometanje istrage.