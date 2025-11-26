FBI navodi da su pripadnici Nacionalne garde i dalje u kritičnom stanju, nakon što je guverner ranije pogrešno objavio da su preminuli. U Washingtonu su uvedene najstrože mjere sigurnosti.
FBI: Ipak nije preminulo dvoje pripadnika nacionalne garde
Dvojica pripadnika Nacionalne garde koji su ustrijeljeni u srijedu nedaleko Bijele kuće su u kritičnom stanju, objavio je FBI, nakon što je guverner Zapadne Virginije nešto ranije rekao da su podlegli ozljedama.
U Bijeloj kući su zbog napada na pripadnike Nacionalne garde uvedene najstrože mjere sigurnosti, dok se predsjednik Donald Trump nalazi na Floridi.
Guverner Zapadne Virginije Patrick Morrisey rekao je ranije u postu na X-u da su obje žrtve pripadnici Nacionalne garde i da su preminuli od zadobivenih ozljeda. No ubrzo je objavio drugo priopćenje u kojem je naveo "kontradiktorna izvješća" o njihovom stanju.
Dužnosnik Trumpove administracije rekao je da je napadač prevezen u bolnicu s ozljedama iz vatrenog oružja. Motiv napada zasad nije poznat.
Trump je u svom odmaralištu u Palm Beachu povodom Dana zahvalnosti, dok je potpredsjednik JD Vance u Kentuckyju.
Na društvenim mrežama Trump je nazvao osumnjičenog "životinjom" koja će "platiti vrlo visoku cijenu".
Vojnici Nacionalne garde nalaze se u Washingtonu od kolovoza, kada ih je Trump rasporedio na ulice kao dio svoje kontroverzne akcije suzbijanja imigracije i kriminala usmjerene na gradove pod vodstvom demokrata.
Šef Pentagona najavio je nakon incidenta u srijedu da će dodatnih 500 vojnika biti raspoređeno u Washingtonu.
„Ovo samo jača našu odlučnost da Washington učinimo sigurnim mjestom“, rekao je Pete Hegseth, koji je trenutno u posjetu Dominikanskoj Republici.
Ovo novo raspoređivanje povećat će broj vojnika Nacionalne garde stacioniranih u gradu na više od 2500.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+