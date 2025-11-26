Obavijesti

News

Komentari 0
U KRITIČNOM STANJU

FBI: Ipak nije preminulo dvoje pripadnika nacionalne garde

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
FBI: Ipak nije preminulo dvoje pripadnika nacionalne garde
Foto: Reuters

FBI navodi da su pripadnici Nacionalne garde i dalje u kritičnom stanju, nakon što je guverner ranije pogrešno objavio da su preminuli. U Washingtonu su uvedene najstrože mjere sigurnosti.

Dvojica pripadnika Nacionalne garde koji su ustrijeljeni u srijedu nedaleko Bijele kuće su u kritičnom stanju, objavio je FBI, nakon što je guverner Zapadne Virginije nešto ranije rekao da su podlegli ozljedama.

U Bijeloj kući  su zbog napada na pripadnike Nacionalne garde uvedene najstrože mjere sigurnosti, dok se predsjednik Donald Trump nalazi na Floridi.

Guverner Zapadne Virginije Patrick Morrisey rekao je ranije u postu na X-u da su obje žrtve pripadnici Nacionalne garde i da su preminuli od zadobivenih ozljeda. No ubrzo je objavio drugo priopćenje u kojem je naveo "kontradiktorna izvješća" o njihovom stanju.

Dužnosnik Trumpove administracije rekao je da je napadač prevezen u bolnicu s ozljedama iz vatrenog oružja. Motiv napada zasad nije poznat.

PODLEGLI TEŠKIM OZLJEDAMA Trump reagirao na pucnjavu kod Bijele kuće: 'Životinja koja je pucala platit će visoku cijenu'
Trump reagirao na pucnjavu kod Bijele kuće: 'Životinja koja je pucala platit će visoku cijenu'

Trump je u svom odmaralištu u Palm Beachu povodom Dana zahvalnosti, dok je potpredsjednik JD Vance u Kentuckyju.

Na društvenim mrežama Trump je nazvao osumnjičenog "životinjom" koja će "platiti vrlo visoku cijenu".

Vojnici Nacionalne garde nalaze se u Washingtonu od kolovoza, kada ih je Trump rasporedio na ulice kao dio svoje kontroverzne akcije suzbijanja imigracije i kriminala usmjerene na gradove pod vodstvom demokrata.

Šef Pentagona najavio je nakon incidenta u srijedu da će dodatnih 500 vojnika biti raspoređeno u Washingtonu.

„Ovo samo jača našu odlučnost da Washington učinimo sigurnim mjestom“, rekao je Pete Hegseth, koji je trenutno u posjetu Dominikanskoj Republici.

Ovo novo raspoređivanje povećat će broj vojnika Nacionalne garde stacioniranih u gradu na više od 2500.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025