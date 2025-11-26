FBI: Ipak nije preminulo dvoje pripadnika nacionalne garde

Dvojica pripadnika Nacionalne garde koji su ustrijeljeni u srijedu nedaleko Bijele kuće su u kritičnom stanju, objavio je FBI, nakon što je guverner Zapadne Virginije nešto ranije rekao da su podlegli ozljedama.

U Bijeloj kući su zbog napada na pripadnike Nacionalne garde uvedene najstrože mjere sigurnosti, dok se predsjednik Donald Trump nalazi na Floridi.

Guverner Zapadne Virginije Patrick Morrisey rekao je ranije u postu na X-u da su obje žrtve pripadnici Nacionalne garde i da su preminuli od zadobivenih ozljeda. No ubrzo je objavio drugo priopćenje u kojem je naveo "kontradiktorna izvješća" o njihovom stanju.

Dužnosnik Trumpove administracije rekao je da je napadač prevezen u bolnicu s ozljedama iz vatrenog oružja. Motiv napada zasad nije poznat.

Trump je u svom odmaralištu u Palm Beachu povodom Dana zahvalnosti, dok je potpredsjednik JD Vance u Kentuckyju.

Na društvenim mrežama Trump je nazvao osumnjičenog "životinjom" koja će "platiti vrlo visoku cijenu".

Vojnici Nacionalne garde nalaze se u Washingtonu od kolovoza, kada ih je Trump rasporedio na ulice kao dio svoje kontroverzne akcije suzbijanja imigracije i kriminala usmjerene na gradove pod vodstvom demokrata.

Šef Pentagona najavio je nakon incidenta u srijedu da će dodatnih 500 vojnika biti raspoređeno u Washingtonu.

„Ovo samo jača našu odlučnost da Washington učinimo sigurnim mjestom“, rekao je Pete Hegseth, koji je trenutno u posjetu Dominikanskoj Republici.

Ovo novo raspoređivanje povećat će broj vojnika Nacionalne garde stacioniranih u gradu na više od 2500.