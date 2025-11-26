Trump reagirao na pucnjavu kod Bijele kuće: 'Životinja koja je pucala platit će visoku cijenu'

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se nakon pucnjave u centru Washingtona, nedaleko od Bijele kuće, gdje su napadnuti pripadnici Nacionalne garde.

Objavu je napisao na TruthSocialu i to prije nego što je potvrđeno da su dvojica pripadnika garde podlegla teškim ozljedama.

- Životinja koja je pucala na dvojicu pripadnika Nacionalne garde, pri čemu su obojica teško ranjeni i sada se nalaze u dvije različite bolnice, također je teško ranjena, ali bez obzira na to, platit će veoma visoku cijenu. Neka Bog blagoslovi našu veliku Nacionalnu gardu i sve pripadnike vojske i organa reda. Oni su zaista divni ljudi. Ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, i svi povezani s Kabinetom predsjedništva, smo uz vas! - napisao je Trump.

Pucnjava se, prema ranim izvješćima i navodima policijskog dužnosnika, dogodila u samom središtu Washingtona, u blizini Bijele kuće, prenosi CNN.

Prema dva policijska izvora, dvojica pripadnika Nacionalne garde razmijenila su vatru s napadačem prije nego što su pogođeni. Osumnjičeni je uhićen i odveden s mjesta događaja na nosilima.

Metropolitanska policija Washingtona objavila je na X da je situacija stavljena pod kontrolu te da je jedan osumnjičeni u pritvoru, uz upozorenje građanima da izbjegavaju područje dok traje istraga.