FBI: Napadač u New Orleansu podupirao je Islamsku državu! 'Ovo je terorističko djelo...'

Američki vojni veteran koji se kamionetom zaletio u ljude na proslavi Nove godine u New Orleansu zakleo se na vjernost Islamskoj državi, a djelovao je sam u napadu u kojem je ubio najmanje 14 ljudi, priopćio je FBI u četvrtak. Osumnjičeni, koji je ubijen na mjestu napada nakon što je otvorio vatru na policiju, identificiran je kao Shamsud-Din Jabbar, 42-ogodišnji Teksašanin koji je svojedobno služio u Afganistanu. Vozio je iz Houstona za New Orleans 31. prosinca i objavio pet video snimki između 1,29 sati i 3,02 sata u noći napada u kojima je rekao da podupire Islamsku državu (IS), dodao je FBI.

U prvom videu Jabbar objašnjava da je najprije planirao nauditi svojoj obitelji i prijateljima, ali je bio zabrinut da se medijska pokrivenost neće usredotoči na "rat između vjernika i nevjernika", rekao je zamjenik pomoćnika direktora FBI-a Christopher Raia na tiskovnoj konferenciji. Jabbar je također u snimkama kazao da se priključio IS-u prije prošlog ljeta.

"To je bilo terorističko djelo. Bio je to smišljen i zao čin", naglasio je Raia.

FBI je kazao kako se čini da ne postoji poveznica između napada u New Orleansu i epizode u Las Vegasu istoga dana, kada je Tesla Cybertruck, napunjen kanisterima benzina i snažnom pirotehnikom, eksplodirao i zapalio se ispred hotela Trump International u Las Vegasu.

Dogodilo se to tri tjedna prije nego što se novoizabrani predsjednik Donald Trump treba vratiti u Bijelu kuću 20. siječnja.

Do napada je došlo tri sata nakon početka nove godine u ulici Bourbon u povijesnoj Francuskoj četvrti.

Najmanje 15 ljudi je ubijeno, uključujući osumnjičenog, rekao je FBI. Dodao je da je zastava Islamske države pronađena na vozilu kojim je počinjen napad.

Vlasti u drugim američkim gradovima objavile su da su pojačale sigurnost, uključujući Trump Tower i Times Square u New Yorku, dodajući da tamo nije bilo izravnih prijetnji.

U Washingtonu je policija također rekla da je povećala svoju nazočnost jer se glavni grad priprema biti domaćin trima velikim događajima ovog mjeseca.

Kongres 6. siječnja potvrđuje Trumpovu pobjedu na predsjedničkim izborima, 9. siječnja održava se državni ispraćaj bivšeg predsjednika Jimmyja Cartera, a 20. siječnja Trumpova inauguracija.