Feđa Štukan: 'Neću dati svoj život za nešto u što ne vjerujem'

Program trećeg dana Festivala svjetske književnosti završio je još jednom tribinom Razotkrivanje na kojoj je gostovao bosanskohercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac Feđa Štukan. U razgovoru s pjesnikinjom, dramatičarkom i Frakturinom urednicom Monikom Herceg, Štukan je predstavio publici svoj autobiografski roman Blank, koji je postao regionalni fenomen prodan u više od 60.000 primjeraka i koji donosi emotivnu, snažnu i inspirativnu priču o ratnom Sarajevu, ovisnosti, borbi za ideale te putu od autodestrukcije do Hollywooda. Glumac u ovom romanu pripovijeda o suočavanju s vlastitim demonima, pokušajima izlaska iz začaranog kruga ovisnosti o heroinu, ali i o neumornoj vjeri u promjenu i svojim idealima kojima je uvijek ostao vjeran.

- Kada sam krenuo pisati, nisam uopće imao na umu napisati knjigu. Blank je naziv za prazan dokument, prvi dokument koji u programu za pisanje otvaraš na kompjuteru. I ja za taj dokument nikada nisam napisao ime, prijateljima sam slao taj blank dokument na čitanje i rekli su mi da je ime genijalno. Tako da onda više nije bilo mogućnosti da se to ime promijeni - rekao je Štukan, objašnjavajući naslov svojeg romana.

- Taj folder u kojem sam ja to sve pisao bio je na mojem desktopu i ja sam to sve zapravo pisao za svoju kćer u slučaju da mi se nešto dogodi, da onda ona može otvoriti taj dokument i vidjeti tko joj je otac bio, iz prve ruke, a ne da sluša sa svih strana. Jer djeca generalno jako malo znaju o svojim roditeljima, a ja sam htio da ona sazna sve o meni.

Zagreb: Razgovor s Feđom Štrukanom na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Riječ je o romanu koji prvotno nije trebao biti objavljen, a Štukana je na objavljivanje romana naposljetku nagovorio prijatelj. Nakon toga pronašao je urednika i počeo pripremati knjigu za objavu.

- U tom sam procesu shvatio da knjigu treba lišiti svih suvišnih opisa. Nastojao sam opisati samo ono što se događalo, riješio sam se opisa i emocija. Čak i u dijelu knjige kada pišem o tome kada sam nišanio na neprijateljskog vojnika, opisao sam samo ono što sam tada vidio. I onda sam shvatio da, kada je knjiga takva, čitatelji sami stvaraju emocije dok čitaju, oni mi sami opisuju detalje. To je nešto što ja ne bih postigao ni s dvije stranice opisa!

Tema ovisnosti jedna je od ključnih u romanu, a brojni čitatelji obraćali su se Štukanu za pomoć u borbi protiv ovisnosti, pogotovo kada su njihova djeca bila u pitanju.

- Prvi savjet koji im u takvim situacijama dajem je: 'Pročitaj Blank'. Pokušajte nagovoriti djecu da pročitaju knjigu jer tamo je sve što sam ja o tome želio reći. A ako roditelji baš nikako ne mogu nagovoriti djecu da ga pročitaju, onda mogu ja porazgovarati s njima telefonom. Ja nikada nisam pogledao niti jedan film u kojem se pojavljuje netko tko je veći narkoman od mene. U odnosu na moje iskustvo, meni su ti filmovi komedija - rekao je Štukan.

Kako je naglasila Monika Herceg, Štukan u romanu opisuje i vojničku obuku te se dotiče i teme rata, koja kulminira u trenutku kada mladi Feđa Štukan u romanu u ratnom Sarajevu puca na neprijateljskog vojnika i promašuje.

- Ja sam iz vojske na kraju pobjegao iz ideoloških razloga. Kada sam shvatio da ubijam čovjeka, koji bi mene lišio života samo tako, ali i da bih ja njega lišio života samo tako, onda sam se zapitao. Kako je do toga došlo, odakle ikome pravo na to? Neću dati svoj život za nešto u što ne vjerujem. Riskiram život svaki dan i nisam otišao iz vojske iz kukavičluka. Mozak je mašina za preživljavanje i moj je preživio, pronašao je način kako - objasnio je Štukan.

Roman Blank naišao je na mnoge zabrane pa je tako autoru bilo zabranjeno gostovati na jednom festivalu u Srbiji.

- Dva puta sam zbog toga bio uhapšen i mislim da za mene sada nije sigurno da idem tamo, pogotovo u ovoj situaciji - rekao je Štukan.

Osim pisanja, Štukan se i dalje bavi glumom, a nedavno se vratio i glazbi te je čak napisao i glazbu za predstavu Blank koja trenutno igra u Sarajevu.