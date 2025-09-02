Obavijesti

ROMAN 'BLANK'

Feđa Štukan: 'Neću dati svoj život za nešto u što ne vjerujem'

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 3 min
Feđa Štukan: 'Neću dati svoj život za nešto u što ne vjerujem'
Zagreb: Razgovor s Feđom Štrukanom na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kada sam shvatio da ubijam čovjeka, koji bi mene ubio samo tako, onda sam se zapitao: 'Kako je do toga došlo, odakle ikome pravo na to?', rekao je Štukan na predstavljanju romana

Program trećeg dana Festivala svjetske književnosti završio je još jednom tribinom Razotkrivanje na kojoj je gostovao bosanskohercegovački kazališni, televizijski i filmski glumac Feđa Štukan. U razgovoru s pjesnikinjom, dramatičarkom i Frakturinom urednicom Monikom Herceg, Štukan je predstavio publici svoj autobiografski roman Blank, koji je postao regionalni fenomen prodan u više od 60.000 primjeraka i koji donosi emotivnu, snažnu i inspirativnu priču o ratnom Sarajevu, ovisnosti, borbi za ideale te putu od autodestrukcije do Hollywooda. Glumac u ovom romanu pripovijeda o suočavanju s vlastitim demonima, pokušajima izlaska iz začaranog kruga ovisnosti o heroinu, ali i o neumornoj vjeri u promjenu i svojim idealima kojima je uvijek ostao vjeran. 

- Kada sam krenuo pisati, nisam uopće imao na umu napisati knjigu. Blank je naziv za prazan dokument, prvi dokument koji u programu za pisanje otvaraš na kompjuteru. I ja za taj dokument nikada nisam napisao ime, prijateljima sam slao taj blank dokument na čitanje i rekli su mi da je ime genijalno. Tako da onda više nije bilo mogućnosti da se to ime promijeni - rekao je Štukan, objašnjavajući naslov svojeg romana.

- Taj folder u kojem sam ja to sve pisao bio je na mojem desktopu i ja sam to sve zapravo pisao za svoju kćer u slučaju da mi se nešto dogodi, da onda ona može otvoriti taj dokument i vidjeti tko joj je otac bio, iz prve ruke, a ne da sluša sa svih strana. Jer djeca generalno jako malo znaju o svojim roditeljima, a ja sam htio da ona sazna sve o meni.

Zagreb: Razgovor s Feđom Štrukanom na Festivalu svjetske književnosti
Zagreb: Razgovor s Feđom Štrukanom na Festivalu svjetske književnosti | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Riječ je o romanu koji prvotno nije trebao biti objavljen, a Štukana je na objavljivanje romana naposljetku nagovorio prijatelj. Nakon toga pronašao je urednika i počeo pripremati knjigu za objavu.

- U tom sam procesu shvatio da knjigu treba lišiti svih suvišnih opisa. Nastojao sam opisati samo ono što se događalo, riješio sam se opisa i emocija. Čak i u dijelu knjige kada pišem o tome kada sam nišanio na neprijateljskog vojnika, opisao sam samo ono što sam tada vidio. I onda sam shvatio da, kada je knjiga takva, čitatelji sami stvaraju emocije dok čitaju, oni mi sami opisuju detalje. To je nešto što ja ne bih postigao ni s dvije stranice opisa!

Tema ovisnosti jedna je od ključnih u romanu, a brojni čitatelji obraćali su se Štukanu za pomoć u borbi protiv ovisnosti, pogotovo kada su njihova djeca bila u pitanju.

- Prvi savjet koji im u takvim situacijama dajem je: 'Pročitaj Blank'. Pokušajte nagovoriti djecu da pročitaju knjigu jer tamo je sve što sam ja o tome želio reći. A ako roditelji baš nikako ne mogu nagovoriti djecu da ga pročitaju, onda mogu ja porazgovarati s njima telefonom. Ja nikada nisam pogledao niti jedan film u kojem se pojavljuje netko tko je veći narkoman od mene. U odnosu na moje iskustvo, meni su ti filmovi komedija - rekao je Štukan.

Kako je naglasila Monika Herceg, Štukan u romanu opisuje i vojničku obuku te se dotiče i teme rata, koja kulminira u trenutku kada mladi Feđa Štukan u romanu u ratnom Sarajevu puca na neprijateljskog vojnika i promašuje.

- Ja sam iz vojske na kraju pobjegao iz ideoloških razloga. Kada sam shvatio da ubijam čovjeka, koji bi mene lišio života samo tako, ali i da bih ja njega lišio života samo tako, onda sam se zapitao. Kako je do toga došlo, odakle ikome pravo na to? Neću dati svoj život za nešto u što ne vjerujem. Riskiram život svaki dan i nisam otišao iz vojske iz kukavičluka. Mozak je mašina za preživljavanje i moj je preživio, pronašao je način kako - objasnio je Štukan.

Roman Blank naišao je na mnoge zabrane pa je tako autoru bilo zabranjeno gostovati na jednom festivalu u Srbiji.

- Dva puta sam zbog toga bio uhapšen i mislim da za mene sada nije sigurno da idem tamo, pogotovo u ovoj situaciji - rekao je Štukan.

Osim pisanja, Štukan se i dalje bavi glumom, a nedavno se vratio i glazbi te je čak napisao i glazbu za predstavu Blank koja trenutno igra u Sarajevu.

