FER najpopularniji izbor na upisima među studentima

Studij elektrotehnike i informacijske tehnologije i računarstva na FER-u kao prvi izbor prijavilo je 912 kandidata. Medicina na zagrebačkom Medicinskom fakultetu ima 801 prijavu prvog prioriteta, a poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu 785. Među deset najtraženijih prijediplomskih studija prema broju prvih izbora nalaze se i izvanredni studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, stručna poslovna ekonomija, arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, kineziologija, pravo i psihologija.

Najveći pritisak na glumi, logopediji i fizioterapiji

Prema podacima o prijavama za ljetni upisni rok na prijediplomske studije, prema omjeru prvih izbora i kvote, najveća konkurencija je na studiju glume Akademije dramske umjetnosti, koji je kao prvi izbor prijavilo 185 kandidata za 12 upisnih mjesta. Slijede logopedija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu s 315 kandidata za 50 mjesta, fizioterapija na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu koji ima 83 kandidata za 15 mjesta te radiološka tehnologija na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu s 218 kandidata za 40 mjesta.

U vrhu su i psihologija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koju je kao prvi izbor prijavilo 346 kandidata za 82 mjesta, kriminalistika na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti sa 123 kandidata za 30 mjesta, logopedija u Splitu sa 101 kandidatom za 25 mjesta. Slijedi animirani film na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu s 45 kandidata za 12 mjesta te rani i predškolski odgoj i obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Splitu koji ima 168 kandidata za 45 mjesta.

U AZVO-u ističu da se preferencije maturanata posljednjih godina gotovo ne mijenjaju.

"Izbor najpoželjnijih studija među maturantima već je niz godina vrlo stabilan i ne bilježimo značajnije promjene u njihovim preferencijama. Iako se često govori o promjenama na tržištu rada, uključujući razvoj umjetne inteligencije, takvi trendovi zasad nisu doveli do promjena u odabiru najpoželjnijih studija. Primjerice, FER i ove godine zauzima prvo mjesto prema broju kandidata koji su ga prijavili kao svoj prvi izbor", odgovorili su iz Agencije Hini.

Dodaju kako ne uočavaju ni značajniji dugoročni rast interesa za tehničke studije.

Zahtjevna matematika i izborni predmeti ograničavaju interes za tehničke studije

"Takvi studiji zahtijevaju višu razinu matematičkih kompetencija, dok rezultati državne mature iz matematike već dulje vrijeme pokazuju relativno nisku prolaznost i prosječnu uspješnost kandidata. To, dakako, ograničava broj maturanata koji ispunjavaju uvjete i odlučuju se za takve studije", navode iz AZVO-a.

Slično vrijedi i za druge studije iz prirodoslovnog područja, osobito kada je za upis potrebno polagati izborne ispite koji nisu dio obvezne državne mature.

"U takvim okolnostima, visokim učilištima teže je povećati interes za te studijske programe. Općenito, poželjnost pojedinog studija ne ovisi samo o potrebama tržišta rada nego i o uvjetima upisa te zahtjevnosti studija, zbog čega je prostor za značajniji rast interesa ograničen, čak i uz mjere poput stipendija za deficitarna zanimanja", pojašnjavaju iz Agencije.

Prema podacima AZVO-a, obrazac odabira studija iz godine u godinu ostaje vrlo sličan.

"Podatci pokazuju da se obrazac odabira studija iz godine u godinu vrlo malo mijenja. Prema broju prijava prvog prioriteta, kandidati u pravilu najčešće biraju studij medicine na Medicinskom fakultetu te Fakultet računarstva i elektrotehnike u Zagrebu. Međutim, nakon objave rezultata državne mature dio kandidata ne ostvaruje dovoljan broj bodova potrebnih za upis na te izrazito konkurentne studije te svoj izbor usmjerava prema drugim studijima", navode iz AZVO-a.

Dodaju da je studij koji pri objavi konačnih rang-lista svake godine redovito ima najveći broj kandidata poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.