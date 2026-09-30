Obavijesti

News

Komentari 0
ULAZ NA SVE PROJEKCIJE BESPLATAN

Festival tolerancije od 8. do 10. listopada u Zadru uz 19 filmova

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Festival tolerancije od 8. do 10. listopada u Zadru uz 19 filmova
Zadar: Počelo je 19. izdanje Festivala tolerancije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Program, u kojemu su igrani, dokumentarni, animirani i kratki filmovi, odabrali su redateljica Snježana Tribuson te filmski kritičari Boško Picula i Ivica Perinović.

U sklopu 20. Festivala tolerancije, koji će se od 8. do 10. listopada održati u Kneževoj i Providurovoj palači u Zadru, bit će prikazano devetnaest filmova, među kojima će biti dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i kratkometražne Zlatne palme.

Program, u kojemu su igrani, dokumentarni, animirani i kratki filmovi, odabrali su redateljica Snježana Tribuson te filmski kritičari Boško Picula i Ivica Perinović.

Festival će otvoriti "Očevina" (Fatherland) Paweła Pawlikowskog, film o povratku Thomasa Manna i njegove kćeri Erike u Njemačku 1949., nakon 16 godina egzila, a zatvoriti "Crna kugla" (La bola negra) Javiera Calva i Javiera Ambrossija.

Prvoga dana festivala, 8. listopada, na prvom katu Kneževe palače nastupit će violončelistica Petra Kušan, a u Polivalentnoj dvorani Providurove palače bit će svečano otvorenje i projekcija filma "Očevina".

Uz projekcije održat će se tri razgovora u programu Tolerance Talks za opću publiku, koje će moderirati Izabela Laura, te okrugli stol i dva edukacijska jutra, od kojih se svako sastoji od filmske projekcije i razgovora nakon filma.

LUSTIGOVO NASLJEĐE Festival tolerancije u Zadru: Od Thomasa Manna i Lorce do edukacija za djecu i nastavnike
Festival tolerancije u Zadru: Od Thomasa Manna i Lorce do edukacija za djecu i nastavnike

Program Tolerance Talks "Dok svi ne budu sigurni“ održat će se 9. listopada, nakon projekcije filma "Izgubljena domovina" (Lost Land).

U razgovoru će sudjelovati Giulia Naboni, službenica za vanjske odnose pri Predstavništvu UNHCR-a za srednju i jugoistočnu Europu, Monika Čavlović, savjetnica za ljudska prava u Uredu pučke pravobraniteljice, i Kateryna Chumachenko, fotografkinja iz Ukrajine s iskustvom izbjeglištva.

Posljednjeg dana festivala, 10. listopada, u Koncertnoj dvorani braće Bersa u Kneževoj palači održat će se okrugli stol "Vitalnost i transformacija arbanaške baštine" uz promotivni film "Zonja Jon – 300 godina zajedništva". Okrugli stol moderirat će Ivana Kurtović Budja.

U isto vrijeme u Polivalentnoj dvorani Providurove palače prikazat će se film "Gluha", nakon kojeg slijedi Tolerance Talk "Svi govore. Tko sluša?“. Razgovor će se prevoditi na hrvatski znakovni jezik.

Posljednji festivalski razgovor, "O tome se kod nas ne govori“, održat će se u subotu, a u razgovoru će sudjelovati Ljiljana Dobrovšak, povjesničarka, čiji znanstveni rad obuhvaća povijest manjina, židovsku povijest, povijest iseljeništva i druge teme društvene i kulturne povijesti.

DRAGOCJEN PROGRAM Festival tolerancije i UNHCR Hrvatska proglasili su najbolje učeničke filmove o empatiji
Festival tolerancije i UNHCR Hrvatska proglasili su najbolje učeničke filmove o empatiji

Svečano zatvaranje Festivala i dodjela nagrade publike bit će u subotu u Polivalentnoj dvorani Providurove palače, a nakon toga slijedi projekcija filma "Crna kugla".

Edukacijski program uključuje projekcije i razgovore za djecu, mlade i nastavnike. "Olivia i nevidljivi potres" i "Noćne čizme" (The Night Boots) otvorit će razgovor o domu, sigurnosti i dječjoj perspektivi, dok će dokumentarni film "Gospodin Nitko protiv Putina" (Mr. Nobody Against Putin) biti polazište za razgovor o propagandi, medijskoj pismenosti i građanskoj odgovornosti.

Dvadeseti Festival tolerancije organiziraju Udruga Festival suvremenog židovskog filma Zagreb, uz Koncertni ured Zadar kao glavnog partnera te podršku Grada Zadra, Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), UNHCR-a, Ureda za udruge Vlade RH i drugih partnera.

Ulaz na sve projekcije bit će besplatan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a
IZ MINUTE U MINUTU

ŠTRAJK U ZAGREBU Sud je odbio zahtjeve Holdinga oko štrajka; Počelo ročište i za radnike ZET-a

Prvog dana štrajka vozila su tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević je prozvao vođe sindikata, vođe sindikata su prozvale Tomaševića. Sud je odlučio i o zakonitosti štrajka...
Holding prekinuo štrajk, isto mora napravit i ZET. Kamioni čistoće krenuli su na ulice
IZ MINUTE U MINUTU

Holding prekinuo štrajk, isto mora napravit i ZET. Kamioni čistoće krenuli su na ulice

Županijski sud u Zagrebu u srijedu je proglasio štrajk u ZET-u nezakonitim, nakon što je ranije isto odlučio i u slučaju Zagrebačkog holdinga. Riječ je o prvostupanjskim, nepravomoćnim presudama na koje sindikati mogu uložiti žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dana.
Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'
KAKO JE DOBIO VOZAČKU?

Poliklinika u kojoj je Horvatinčić proglašen sposobnim ne želi komentirati: 'Joj, nemojte'

Iz poliklinike koja ga je proglasila nesposobnim kažu da je trajna nesposobnost pravna kvalifikacija, ne medicinski apsolut. Iz poliklinike koja ga je proglasila sposobnim su nam poklopili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026