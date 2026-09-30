Festival tolerancije od 8. do 10. listopada u Zadru uz 19 filmova

U sklopu 20. Festivala tolerancije, koji će se od 8. do 10. listopada održati u Kneževoj i Providurovoj palači u Zadru, bit će prikazano devetnaest filmova, među kojima će biti dobitnici Oscara, Zlatnog medvjeda i kratkometražne Zlatne palme.

Program, u kojemu su igrani, dokumentarni, animirani i kratki filmovi, odabrali su redateljica Snježana Tribuson te filmski kritičari Boško Picula i Ivica Perinović.

Festival će otvoriti "Očevina" (Fatherland) Paweła Pawlikowskog, film o povratku Thomasa Manna i njegove kćeri Erike u Njemačku 1949., nakon 16 godina egzila, a zatvoriti "Crna kugla" (La bola negra) Javiera Calva i Javiera Ambrossija.

Prvoga dana festivala, 8. listopada, na prvom katu Kneževe palače nastupit će violončelistica Petra Kušan, a u Polivalentnoj dvorani Providurove palače bit će svečano otvorenje i projekcija filma "Očevina".

Uz projekcije održat će se tri razgovora u programu Tolerance Talks za opću publiku, koje će moderirati Izabela Laura, te okrugli stol i dva edukacijska jutra, od kojih se svako sastoji od filmske projekcije i razgovora nakon filma.

Program Tolerance Talks "Dok svi ne budu sigurni“ održat će se 9. listopada, nakon projekcije filma "Izgubljena domovina" (Lost Land).

U razgovoru će sudjelovati Giulia Naboni, službenica za vanjske odnose pri Predstavništvu UNHCR-a za srednju i jugoistočnu Europu, Monika Čavlović, savjetnica za ljudska prava u Uredu pučke pravobraniteljice, i Kateryna Chumachenko, fotografkinja iz Ukrajine s iskustvom izbjeglištva.

Posljednjeg dana festivala, 10. listopada, u Koncertnoj dvorani braće Bersa u Kneževoj palači održat će se okrugli stol "Vitalnost i transformacija arbanaške baštine" uz promotivni film "Zonja Jon – 300 godina zajedništva". Okrugli stol moderirat će Ivana Kurtović Budja.

U isto vrijeme u Polivalentnoj dvorani Providurove palače prikazat će se film "Gluha", nakon kojeg slijedi Tolerance Talk "Svi govore. Tko sluša?“. Razgovor će se prevoditi na hrvatski znakovni jezik.

Posljednji festivalski razgovor, "O tome se kod nas ne govori“, održat će se u subotu, a u razgovoru će sudjelovati Ljiljana Dobrovšak, povjesničarka, čiji znanstveni rad obuhvaća povijest manjina, židovsku povijest, povijest iseljeništva i druge teme društvene i kulturne povijesti.

Svečano zatvaranje Festivala i dodjela nagrade publike bit će u subotu u Polivalentnoj dvorani Providurove palače, a nakon toga slijedi projekcija filma "Crna kugla".

Edukacijski program uključuje projekcije i razgovore za djecu, mlade i nastavnike. "Olivia i nevidljivi potres" i "Noćne čizme" (The Night Boots) otvorit će razgovor o domu, sigurnosti i dječjoj perspektivi, dok će dokumentarni film "Gospodin Nitko protiv Putina" (Mr. Nobody Against Putin) biti polazište za razgovor o propagandi, medijskoj pismenosti i građanskoj odgovornosti.

Dvadeseti Festival tolerancije organiziraju Udruga Festival suvremenog židovskog filma Zagreb, uz Koncertni ured Zadar kao glavnog partnera te podršku Grada Zadra, Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), UNHCR-a, Ureda za udruge Vlade RH i drugih partnera.

Ulaz na sve projekcije bit će besplatan.