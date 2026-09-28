Festival tolerancije u Zadru: Od Thomasa Manna i Lorce do edukacija za djecu i nastavnike

Dvadeseti Festival tolerancije održat će se od 8. do 10. listopada 2026. u Zadru u prostoru Kneževe i Providurove palače. Jubilarno izdanje otvorit će Očevina (Fatherland) Paweła Pawlikowskog, a zatvoriti Crna kugla (La bola negra) Javiera Calva i Javiera Ambrossija. Pawlikowski te Calvo i Ambrossi podijelili su nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem Festivalu u Cannesu. Ulaz na sve festivalske programe bit će besplatan.

Očevina prati Thomasa Manna i njegovu kćer Eriku pri povratku u Njemačku 1949. Crna kugla, adaptirana prema drami La Piedra Oscura Alberta Conejera, povezuje živote trojice muškaraca u tri razdoblja podijeljene Španjolske. Lorcino nasljeđe prisutno je u filmu od početka do kraja. Dva filma s festivala u Cannesu tako otvaraju i zatvaraju izdanje u kojem povijest nije kulisa, nego sila koja mijenja živote likova.

Među prvim naslovima koje Festival najavljuje je Gospodin Nitko protiv Putina (Mr. Nobody Against Putin) Davida Borensteina i Pavela Talankina, dobitnik Oscara za najbolji dokumentarni film 2026. i posebne nagrade žirija Sundancea 2025. Jedna u milijun (One in a Million) Itab Azzam i Jacka MacInnesa na Sundanceu 2026. osvojila je Nagradu publike i nagradu za režiju u međunarodnoj dokumentarnoj konkurenciji. Gluha (Sorda) Eve Libertad osvojila je na Berlinaleu Nagradu publike programa Panorama i nagradu CICAE Art Cinema.

Tri filma, tri života u trenutku kada više nije moguće ostati po strani: pojedinac koji se suprotstavlja propagandi, djevojka koja odrasta između gubitka doma i novih početaka te žena koja ulazi u majčinstvo u svijetu koji još uvijek teško čuje njezino iskustvo.

To je možda i najkraći opis ovogodišnjeg programa: filmovi koji nas svojim kadrom, ritmom i blizinom likova uvode u tuđe iskustvo toliko da ga više ne promatramo izvana, nego ga na trenutak osjećamo.

Program su odabrali Snježana Tribuson, Boško Picula i Ivica Perinović. U prvom planu selekcije su autorski pogled, likovi i način na koji film gradi njihov svijet. Povijest, rat, politika, pripadnost i odgovornost ulaze u obitelj, odnose i svakodnevne odluke. Različiti po tonu, ritmu i filmskom jeziku, filmovi vjeruju gledatelju i onome što ne moraju izgovoriti da bi bilo razumljivo.

Festival tolerancije izrastao je iz Festivala židovskog filma Zagreb, kulture sjećanja na Holokaust i javnog djelovanja Branka Lustiga. Njegovo svjedočanstvo i susreti s mladima postavili su temelj iz kojeg se Festival tijekom dvadeset izdanja otvarao drugim iskustvima progona, diskriminacije, rata i prisilnog raseljavanja.

„Od Branka Lustiga naučila sam da sjećanje koje ne mijenja naš odnos prema živima postaje samo ritual. Zato ovo nije proslava prošlosti, nego obećanje budućnosti: da ćemo ostati hrabri, nemirni i svoji. Da ćemo manje presuđivati, više razumjeti i uvijek najprije vidjeti čovjeka“, izjavila je Nataša Popović, direktorica Festivala tolerancije.

Filmske projekcije pratit će Tolerance Talks, koje moderira voditeljica i edukatorica Izabela Laura u sklopu programa koji Festival razvija više od desetljeća. Tu je i edukacijski program za djecu, mlade nastavnike. Cjelovit filmski program i sudionici razgovora bit će predstavljeni uskoro na web stranici festivala te na društvenim mrežama.

Zadar je za Festival posebno mjesto i zbog svoje europske baštine mira. Grad je član Europske mreže mjesta mira, a Samostan sv. Frane, mjesto potpisivanja Zadarskog mira 1358. godine, ove je godine u sklopu cjeline „Mjesta mira“ dobio Oznaku europske baštine. Posebnu poveznicu nosi i prostor II Palače: Kneževa i Providurova palača, teško stradale u granatiranju Zadra 1991., danas su obnovljeno središte kulturnog života grada i prostor djelovanja Koncertnog ureda Zadar.

Koncertni ured Zadar postaje glavni dugoročni partner Festivala tolerancije u Zadru i sudjelovat će u njegovu budućem programskom razvoju. Suradnja počinje već na otvorenju 20. izdanja, uz projekciju Očevine i koncert povezan s filmom i glazbom Johanna Sebastiana Bacha.

Dvadeseti Festival tolerancije organizira Udruga Festival suvremenog židovskog filma Zagreb, uz podršku Grada Zadra, Hrvatskog audiovizualnog centra, UNHCR-a i drugih partnera. Medijski partneri su Novi radio i 24 sata.

Partneri i podupiratelji nisu sudjelovali u odabiru filmova niti njihova podrška podrazumijeva odobravanje sadržaja ili poruka filmova.

Sve informacije o programu bit će dostupne na službenoj stranici www.festivaloftolerance.com i službenim kanalima Festivala (Facebook, Instagram).

Ulaz na sve programe je besplatan.