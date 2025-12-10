Festival tolerancije i UNHCR Hrvatska proglasili su najbolje učeničke filmove o empatiji

Uz Međunarodni dan ljudskih prava 10. prosinca Festival tolerancije i UNHCR Hrvatska proglasili su, među više od 100 učenika iz 10 osnovnih škola, najbolje učeničke filmove u sklopu projekta „Nada daleko od kuće“.

Dio je to višegodišnjeg programa „Artematizacija – umjetnost razumijevanja“, usmjerenog na poticanje empatije, međukulturnog dijaloga i razumijevanja iskustava izbjeglica među mladima, koji je do danas obuhvatio više od 10 tisuća učenika iz cijele Hrvatske, priopćeno je.

Polaznici su prošli filmske radionice koje su vodili Bacači Sjenki, kao i predavanje o medijskoj pismenosti koje je održao Alen Galović, medijski urednik i stručnjak za medijsko obrazovanje. Nakon edukacija, učenici iz sedam hrvatskih škola snimili su i prijavili svoje filmove na natječaj.

U stručnom žiriju bili su redatelj Nebojša Slijepčević, snimatelj Stanko Herceg, Kristina Benić Belavić iz UNHCR Hrvatska, mlada osoba s izbjegličkim iskustvom iz DR Konga te Nataša Popović, direktorica Festivala tolerancije.

Prvu nagradu osvojio je film „Domovina u srcu“ zagrebačke OŠ Marije Jurić Zagorke, s dvije istinite i potresne priče o djevojčici iz Bolivije i dječaku iz Ukrajine, koji su morali napustiti svoje domovine zbog ratova, a Hrvatska im je postala novo i sigurnije mjesto za život.

Drugonagrađeni film „Nepodnošljiva lakoća nestajanja“ OŠ Klinča Sela, istaknuo se, obrazloženo je, originalnošću i filmskom razigranošću te uspješno dočarao osjećaj djeteta koje je prisiljeno napustiti svoj dom i sve što poznaje.

Treću nagradu osvojio je film „Svijetlo nade i u mraku“ zagrebačke OŠ Ivo Andrić, koji prikazuje početke djece u novoj školi, njihove izazove i nadu u stjecanje novih prijatelja.

Posebno priznanje pripalo je filmu „Duga koja spaja“ OŠ Pećine iz Rijeke, u kojem učenici prenose važnu poruku o empatiji, otvorenosti i ulozi svakodnevnih gesta u stvaranju osjećaja dobrodošlice.

Program „Artematizacija – umjetnost razumijevanja“ kroz filmske radionice, edukacije, festivalske programe, tematske rasprave i umjetničke aktivnosti od 2018. promiče razumijevanje i uspješnu integraciju izbjeglica u hrvatsko društvo, smanjuje predrasude te približava javnosti stvarna iskustva izbjeglica.