Fico: 'Rat u Ukrajini je van kontrole. Nikada nije bila veća šansa europskog sukoba'

Slovački premijer Robert Fico brine se zbog mogućeg sukoba između Rusije i NATO-a, istodobno dovodeći u pitanje predanost svoje zemlje načelu kolektivne obrane Saveza, Kyiv Independent.

Uoči posjeta Ukrajini, slovački je čelnik rekao da je rusko-ukrajinski rat „izvan kontrole“ te da rizik od sukoba koji bi zahvatio cijelu Europu nikada nije bio ozbiljniji nego što je sada.

Fico, slovački populistički čelnik blizak Kremlju, jedan je od najglasnijih kritičara europske vojne pomoći Ukrajini te jedan od rijetkih šefova vlada država članica NATO-a koji se tijekom sveobuhvatnog rata sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

„Ne želim da Slovačka bude dio oružanog sukoba zbog nekog članka 5.“, rekao je Fico u slovačkom gradu Prešovu, misleći na odredbu Sjevernoatlantskog ugovora prema kojoj se napad na jednu članicu smatra napadom na cijeli Savez. Članak 5. obvezuje sve države članice NATO-a da napadnutoj saveznici pruže pomoć na način koji smatraju primjerenim, što može uključivati i oružani odgovor.

„Da, mi smo u NATO-u; cijenimo to, a suradnja i obveze su nam važne, ali kao šef vlade učinit ću sve što mogu kako bih spriječio da Slovačka bude uvučena u oružani sukob.“

Slovački je čelnik također optužio europske prijestolnice za huškanje na rat te ustvrdio da postoje pokušaji pronalaženja „izgovora za veliki sukob između NATO-a i Rusije“. Njegove izjave uslijedile su nakon niza sumnjivih ruskih hibridnih napada diljem europskih zemalja te sve češćih ruskih napada u blizini granica Ukrajine s državama članicama NATO-a.

Fico, kao i poljski premijer Donald Tusk te drugi europski čelnici, trebali bi 18. rujna otputovati u Ukrajinu kako bi se sastali s najvišim ukrajinskim dužnosnicima.