Rusi izgladnjuju jedan od najstarijih gradova u Ukrajini. Zadnja hrana stigla u svibnju

Procjenjuje se da u Oleskima živi između 2.000 i 4.000 ljudi. S krajem ljeta smanjuje se i mogućnost opskrbe hranom iz vrtova, gdje su stanovnici tijekom prethodnih mjeseci uzgajali dio namirnica. Dolaskom jeseni stanovnici se suočavaju s dodatnim problemima u opskrbi hranom, piše Bild.

Oleski, ukrajinski grad južno od Dnjepra, nalazi se oko četiri kilometra od Hersona. Prema navodima ukrajinskih izvora, grad je već mjesecima pod ruskom kontrolom i okružen, zbog čega je kretanje stanovništva i doprema robe izrazito otežana.

Prema ukrajinskim izvorima, posljednja veća dostava hrane stigla je 26. svibnja. Od tada se stanovnici u sve većoj mjeri oslanjaju na vlastite zalihe i ograničene lokalne izvore hrane. Zabilježeni su slučajevi klanja peradi zbog nedostatka hrane za životinje, kao i razmjene robe i namirnica umjesto novčanih plaćanja.

Ukrajinski izvori također navode da je humanitarni konvoj bio napadnut, nakon čega su stanovnici pokušali prikupiti dio pomoći koja je ostala nakon napada.

Uvjeti u gradu dodatno su otežani zbog oštećene infrastrukture i opasnosti od mina. Prema dostupnim navodima, dronovi su prisutni u području grada, a pokušaji stanovnika da napuste Oleske nailaze na prepreke. Ukrajinske vlasti tvrde da su neki pokušaji evakuacije završili smrću, dok su pojedini stanovnici vraćeni u grad.

S približavanjem zime dodatni problem predstavljaju niske temperature i nedostatak hrane i drugih osnovnih potrepština.

Ukrajinske vlasti i međunarodne organizacije već mjesecima pokušavaju postići dogovor o evakuaciji stanovništva. Prema ukrajinskim navodima, dosad nije postignut dogovor o uspostavi humanitarnog koridora i prekidu vatre potrebnom za sigurnu evakuaciju.

Situacija u Oleskima ostaje dio šireg humanitarnog problema na područjima Ukrajine koja su pod ruskom kontrolom ili su izložena borbenim djelovanjima.