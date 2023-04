Filip (24) je dobio milijune od RH za covid testove. Istražuje se je li dio tih testova krivotvoren

Filip Mihalić iz Varaždina, sin bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika, ima 24 godine, vozi luksuzni Lamborghini Huracan, 2019. je optužen za krivotvorenje novca, a prije nekoliko mjeseci prijavljen je za prijetnje i silovanje.

Novinari 24sata su, nakon više desetaka razgovora s njegovim suradnicima, članovima obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima, rekonstruirali potencijalnu novu i golemu kriminalnu aferu čiji je Mihalić glavni akter, milijunske sumnjive poslove koje istražuju i detektivi PNUSKOK-a, priču koja bi mogla prerasti u jedan od najvećih skandala u hrvatskom zdravstvu, pa i šire!

Pandemija kao prilika za zaradu

Priča počinje kad ovaj neobično mladi biznismen usred pandemije Covida uočava priliku za basnoslovnu zaradu. Preko svoje tvrtke Buryen najprije odlučuje uvoziti originalne testove za koronu od licenciranog proizvođača, kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech. Roba je dopremana avionima iz Kine, a zatim distribuirana u Hrvatskoj. Ako posjetite bilo koju ljekarnu u svojem susjedstvu, velika je vjerojatnost da ćete dobiti upravo test tog proizvođača. No kako nam otkrivaju bivši Mihalićevi suradnici, nakon što su ti originalni kineski testovi prošli validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, napravljenu na 72 uzorka, u drugoj polovici 2022. naizgled isti testovi, u gotovo identičnom pakiranju, do Hrvatske više ne stižu iz Kine nego iz krajnje opskurne tvornice u Turskoj! 24sata posjeduju materijale koji upućuju na to da većina sadržaja iz kutije s antigenskim testom koje Mihalić uvozi od druge polovice 2022. nije pakirana niti proizvedena u originalnoj tvornici u Kini nego u Istanbulu te jednom varaždinskom skladištu. Čini se da je mladom Varaždincu najveći problem bila proizvodnja odgovarajućeg štapića za testiranje, pa je on u Mihalićevu testnom kompletu zapravo jedini iz Kine. Dijelovi dvojbenog podrijetla stizali su u Hrvatsku iz Turske i prepakiravali su ih u Varaždinu, o čemu su nam također posvjedočili upućeni, a imali smo i uvid u pisane tragove podrijetla pošiljki.

Je li moguće da je Hrvatska preplavljena krivotvorenim testovima za Covid-19? Inspektori PNUSKOK-a, PU zagrebačke i PU varaždinske već nekoliko mjeseci istražuju upravo tu nevjerojatnu informaciju.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Mladi Mihalić u medijima se počeo pojavljivati još kao 18-godišnji maturant i poduzetnik koji gradi modni brend Buryen Clothing, s nepromočivom odjećom i "nanotehnologijom", navodno patentiranom u Kini, a u Buryenu je prokurist Filipov otac i bivši saborski zastupnik Anđelko Mihalić. On je bio zastupnik u šestom sazivu Hrvatskog sabora, a mandat mu je trajao od 2008. do 2011. godine. Svojedobno je bio i načelnik Općine Gornji Kneginec, a trenutno je direktor u nekoliko tvrtki. Ujedno je predsjednik županijske Zajednice utemeljitelja HDZ-a.

Tijekom ranih dana Mihalićeva Buryena, dok se tvrtka još bavila kineskom nepromočivom odjećom, pisalo se kako je Filip u posjet tamošnjoj tvornici otišao još kao 16-godišnjak u pratnji majke, a uskoro su mu narudžbe, tvrdio je, počele stizati iz cijelog svijeta. Postao je "zastupnik za tekstil s primijenjenom nanotehnologijom", s partnerom jedne kineske tvrtke iz Šangaja. Mihalićeva majka je odvjetnica, a njezin je ured na istoj varaždinskoj adresi kao i sjedište Buryena.

Imali su samo jednog zaposlenog

Unatoč "narudžbama iz cijelog svijeta", Mihalić s tom nepromočivom odjećom nije dobro poslovao. Prihodi su bili zanemarivi ili nepostojeći sve do 2020. godine, kad Hrvatsku i cijeli svijet zahvaća pandemija korona virusa. Tu godinu Mihalićeva tvrtka završava s 442.000 eura prihoda, a sljedeću s čak 3,47 milijuna eura prihoda! Nevjerojatne su to brojke ako se uzme u obzir da samo godinu ranije (2019.) nisu uprihodili niti eura. Još bolje, ako se uzme u obzir da imaju samo dvoje zaposlenih, a 2020. su imali samo jednu zaposlenu osobu.

Kako su se Mihalići odlučili na posao s antigenskim testovima?

- Jednu smo večer, gledajući vijesti na televiziji, vidjeli priliku za biznis...

Ovo nam je doslovno izgovorio Filipov otac i bivši saborski zastupnik, koji je zatražio sastanak s potpisanim novinarima nakon saznanja da radimo na priči.

Pojavom korona virusa Filipova tvrtka Buryen obnavlja "kinesku vezu", zatim mijenja poslovni imidž, stvara brend BMedical te se počinje baviti uvozom i distribucijom medicinske opreme. A dio te "opreme" čine brzi antigenski Covid testovi punog imena Boson Biotech Rapid SARS CoV-2. Njihov licencirani proizvođač je kineska tvrtka Xiamen Boson Biotech, i to su najčešći testovi koji se koriste u Hrvatskoj, dobavljivi u gotovo svakoj ljekarni.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

No osim distribucije po ljekarnama, isti testovi, kao i oni suspektni, ponešto drugačijeg izgleda, koji u Hrvatsku stižu od polovice 2022. godine iz Turske, nabavljale su hrvatske bolnice, domovi zdravlja, zavodi za javno zdravstvo. Testove je nabavljalo i Ravnateljstvo za robne zalihe, a uvoznik i distributer na tome su zaradili milijune i milijune eura. Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo zdravstva i Stožer civilne zaštite odlučili su usred epidemije u kapitalni posao ući s tvrtkom koja do jučer i nije imala prihoda, nije imala zaposlenih i nije imala nikakvo iskustvo u poslu s medicinskim proizvodima! Ali to nije sve. Poslovali su s tvrtkom čiji vlasnik ima policijski dosje te je u 2019. optužen i sudilo mu se na varaždinskom sudu zbog krivotvorenja novca!

Bizarno zvuči i činjenica da se na varaždinskoj adresi Mihalićeve tvrtke, koja je upisana u Halmedov očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda i koja se bavila jednim od najunosnijih poslova u koroni, nalazi samo obiteljska kuća. U nenaseljenom prizemlju na staklu je nalijepljen izblijedjeli A4 papir s natpisom: "Skladište Buryen d.d. Varaždin" (pravo ime Mihalićeve tvrtke je Buryen d.o.o.), a na istoj toj adresi iznajmljuju se apartmani. Razgovarali smo s vlasnicom, koja nam je kratko rekla da je tu nekad bilo nekakvo skladište, ali ne zna ništa više. Prvi susjed nam je rekao da nema pojma ni o kakvim testovima ili trgovini medicinskom opremom u blizini.

Nadležne državne službe nisu reagirale na ove činjenice. Nikome sve ovo nije bilo sumnjivo. Buryenu su rasli prihodi i dobit te se činilo da će nekadašnji maturant koji je u biznis ušao s nepromočivim majicama ispisati još jednu uspješnu poslovnu priču. Biznis je toliko dobro išao da je Filip nabavio luksuzni Lamborghini Huracan, koji može vrijediti najmanje 350.000 eura. Njime je navodno prebio poslovni dug upravo u poslu s testovima. Na TikToku se još mogu naći snimke mladića u ekstravagantnoj jurilici s registarskim oznakama koje nose njegove inicijale.

Prijavljen za silovanje

Ipak, stvar se zakomplicirala. Filip Mihalić je prije par mjeseci prijavljen za prijetnje i silovanje. Nejasno je zašto nije prepraćen istražnom sucu, ali su policijski istražitelji istodobno došli do ozbiljnih indicija da taj mladić u Hrvatskoj zarađuje milijune uvozeći i prepakiravajući antigenske testove koji nisu autentični!

Internetske stranice Mihalićeva Buryena, odnosno tvrtke BMedical, djeluju reprezentativnije od njegova opskurnog varaždinskog centra veleprodaje. Na njima se tvrdi da su oni "jedan od najvećih i najzastupljenijih uvoznika i distributera brzih antigen COVID testova" te da su "ponosni zastupnik za tvrtke Boson Biotech i Acon Labaratories Inc.", a "na hrvatsko tržište stavljaju sve proizvode iz cjelokupnog proizvodnog asortimana obje kompanije". Filip Mihalić tijekom pandemije na svom LinkedIn profilu aktivno reklamira cvjetajući biznis, hvaleći se fotografijama kamiona i skladišta prepunih Boson testova. Piše kako spremaju desetke tisuća isporuka u zemlje Europe i naglašava kako su dobili dozvolu za distribuciju u Americi.

- Nakon relativno kratkog perioda, u svega dvije godine, uspjeli smo dokazati da troškovi zdravstvenog sustava ne moraju nužno biti toliko visoki. Uz ostali asortiman čiji smo proizvođač ili ovlašteni distributer danas ponosno možemo objaviti kako je Buryen d.o.o. postao i najveći uvoznik i distributer brzih antigenskih testova na SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj. Od 3,5 milijuna kuna prometa u 2019. godini do 100 milijuna kuna prometa početkom 2022. godine, tvrtka Buryen d.o.o. pod svojim brendom BMedical, u samo dvije i pol godine postala je stabilan i pouzdan partner hrvatskih bolnica, domova zdravlja, zavoda za javno zdravstvo, privatnih klinika i poliklinika, ljekarni, veledrogerija, privatnih ordinacija te mnogih drugih – stoji u jednom od Filipovih postova na LinkedInu.

Sredinom 2022. Filip se na engleskom s najavom "BREAKING NEWS" na društvenoj mreži LinkedIn opet hvali poslovnim uspjesima:

Hvalisanje na društvenim mrežama

- Tvrtka Buryen d.o.o. s ponosom objavljuje da smo u mogućnosti distribuirati BOSON odobrene testove za tržište SAD-a, te imamo sposobnost i kapacitet osigurati veće i manje narudžbe u kratkom vremenskom periodu. Buryen je već 12 mjeseci ovlašteni distributer i partner tvrtke Boson Xiamen Biotech Ltd., Co., Kina i od tada je uvezao i prodao više od 20 milijuna SARS-CoV-2 antigenskih testova za hrvatsko i europsko tržište, te stoga ima podršku iz tvornice u distribuciji Boson testova za SAD. Tvrtka Buryen d.o.o. je otvorila svoje urede u Švicarskoj, Hong Kongu i Kini – hvalisao se Filip u jednom od postova, a već u sljedećem je naveo da je u njegovo skladište u Varaždinu stiglo devet kontejnera s 2,000.000 komada Xiamen Boson Biotech SARS-CoV-2 antigen testova namijenjenih španjolskom i portugalskom tržištu.

U međuvremenu, posao dobro ide i na domaćem tržištu. Prema podacima Državne riznice, Buryenu su 2022. iz proračuna isplaćene gotovo 152.000 eura, i to preko Klinike "Dr. Fran Mihaljević", pod stavkom "Materijal i sirovine". Godinu ranije Filipovoj su firmi iz proračuna kapnule oko 34.000 eura, od čega je većina potekla iz "Frana Mihaljevića", a 2020. Buryenu je isplaćeno 5756 eura (Ministarstvo financija i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine). U 2023. isplaćeno im je 16.175 eura (opet KB "Dr. Fran Mihaljević").

Ovo su podaci koji su dostupni na stranicama Riznice. Međutim, stvarni broj nabavljenih Boson testova osjetno je veći. Odlukom Ministarstva zdravstva od 12. studenog 2021., svi zavodi za javno zdravstvo bili su obvezni preuzeti i uskladištiti testove koji su dostavljeni putem Stožera civilne zaštite, a onda ih distribuirati bolnicama i domovima zdravlja na svom području.

Nabava vrijedna milijune

Stožer je preko Ravnateljstva za robne zalihe nabavio veliku količinu testova i uskladištio ih u Jastrebarskom, u centralnom skladištu Logističkog centra Ravnateljstva civilne zaštite. Na stranicama Ministarstva gospodarstva (Ravnateljstva za robne zalihe) vidljiv je popis nabavljene opreme tijekom pandemije, a među njima su i velike količine Boson testova. Vrijednost nabave se tijekom 2021. godine mjeri u milijunima kuna. Govorimo o količinama od milijun i pol nabavljenih pakiranja.

Ministarstvo ih je nabavljalo preko dobavljača po imenu Kefo d.o.o. Radi se o kompaniji koja se bavi trgovinom na veliko kemijskim proizvodima. Na pakiranjima Boson testova koje smo dobili na uvid jasno je naznačeno da im je uvoznik bila tvrtka Buryen, a distributer Kefo. Razgovarali smo telefonski s Vladimirom Bangievim, direktorom i vlasnikom Kefa. Kaže da je na toj funkciji od rujna 2022. godine, a koliko zna, Boson testove su kupovali samo od tvrtke Buryen. Nije siguran, ali misli da je suradnja između tvrtke Kefo i tvrtke Buryen s razmacima trajala oko pola godine.

Iz Kefa nam nisu htjeli pismeno odgovoriti koliko dugo posluju s Buryenom, koliko su testova koje je uvezao Buryen distribuirali, kolika im je bila vrijednost te jesu li testovi kojima su opskrbljivali Robne zalihe uvezeni putem Buryena. Štoviše, Bangiev nam je u telefonskom razgovoru rekao da im Buryen nije dao odobrenje za dijeljenje takvih informacija jer se radi o poslovnoj tajni. Međutim, bodu u oči javno dostupni podaci iz kojih se vidi da je Kefo u poslu s državom 2021. godine podebljao svoj račun s 5,89 milijuna eura dok je 2022. iz državne kase na račun Kefa "leglo" 5,88 milijuna eura.

Dakle, Stožer je nabavio testove, uskladištio ih, a zatim su ih preko Stožera preuzimali zavodi i bolnice. Primjerice, u Zagrebu bi bolnice izvijestile NZJZ "Andrija Štampar" koliko testova im je potrebno, Štampar bi javio Stožeru, a zatim su bolnice dolazile na lager u Jastrebarsko ili u Branimirovu podizati potrebne testove.

24sata su poslala upit svim bolnicama, domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo u Hrvatskoj. Osim nabave preko Stožera, bolnice i zavodi diljem zemlje su, kako doznajemo, nabavljali Boson testove i direktno od Buryena, prema potrebi. Količine se mjere u desecima tisuća.

Buryen je, kako doznajemo, u početku doista nabavljao originalne testove od licenciranog proizvođača, kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech. Roba je dopremana avionima iz Kine, a zatim distribuirana u Hrvatskoj. Upravo su ti originalni testovi početkom prosinca 2021. i prošli potrebnu validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, napravljenu na 72 uzorka.

Međutim, Filip je odlučio iskoristiti svoje veze i poznanstva u Turskoj, pa se Buryen uskoro, u drugoj polovici 2022. prebacuje na drugu vrstu poslovanja. Mihalić, sumnja se, sa suradnicima, odlučuje pokrenuti proizvodnju gotovo identičnih testova, na kojima također stoji oznaka kineske tvrtke Xiamen, u jednoj istanbulskoj tvornici (podaci poznati redakciji). Prema informacijama kojima raspolažemo, sumnja se da su u Turskoj uspjeli prilično vjerno rekonstruirati i proizvesti svaki dio originalnih testova, izuzev štapića za testiranje. Njega su bili primorani nabavljati odvojeno, od druge kineske tvrtke.

Pošiljke od više desetaka tona

Svi dijelovi tog testa zatim su pakirani, slagani na kamione i transportirani u skladište u blizini Varaždina, odakle su se dalje raspačavali. Radi se o količinama testova koje se mjere u desecima tona. Fotografije unutrašnjosti tog skladišta Filip je objavljivao na svom LinkedIn profilu, hvaleći se velikim narudžbama. Tako na jednom od postova Filip piše da 600.000 Boson Rapid Antigen testova stiže 24. 12. 2021. u njegovo skladište u Hrvatskoj te da kao "najveći uvoznik Xiamen Boson testova u Hrvatskoj" može osigurati najkonkurentnije cijene na tržištu.

Posjetili smo to skladište sredinom ožujka. Mihalićev Buryen ga je napustio petnaestak dana ranije. Unutrašnji prostor je bio prazan i detaljno očišćen, ali čini se da su zaboravili ukloniti smeće oko zgrade. Pretražili smo ga i pronašli stotine odbačenih deklaracija, kartonske kutije s oznakama istanbulske tvornice, pakiranja s natpisom Buryen, naljepnice iz kojih je vidljivo da je ista istanbulska tvornica bila pošiljatelj tih testova, odbačene ampule, certifikate, pa čak i kutije s oznakama silikatnih gelova, čije male vrećice su dio svakog testa! Na jednoj kutiji je ostao broj pošiljke. Provjerili smo ga i zaključili da je samo u toj jednoj pošiljci, u srpnju 2022., iz kineskoga Guangzhoua u Istanbul poslano 1636 kilograma silikatnoga gela. Takav gel inače u testovima dolazi u vrećicama od samo pola grama. Na istoj kutiji otisnuto je i Buryenovo ime. Provjerili smo logo na vrećicama silikatnoga gela u Bosonovim testovima koji su uvezeni preko Buryena i pronašli identična pakiranja na Alibabi, najvećoj stranici koja služi za prodaju proizvoda iz Kine. Pronašli smo i kartonska pakiranja s oznakama kineske tvrtke koja proizvodi štapiće za testiranje, a koji su dio Boson testova.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Ubrzo smo doznali da su u skladištu bili zaposleni studenti koji su radili na prepakiravanju.

- Pa mi smo sami to radili, otvarali kutije, vadili deklaracije, stavljali unutra nove, drukčiji jezici su bili, kol'ko sam skužil. I delalo se za firmu Buryen. A to je i pisalo na kutijama od testa, da ta firma to distribuira ili kak već. A je li to bilo legalno ili ne, ja to ne znam. Mi smo dobili uredno plaće prek SC-a - rekao nam je jedan student.

Razlike u pakiranjima

Štoviše, i sami smo primijetili razlike u pakiranjima. Otvorili smo nekoliko kutija Bosonovih testova i sastrugali unutrašnjost ambalaže. Neki od njih su pod kartonom imali dugačke natpise na kineskom jeziku, a neki nisu imali ništa, izuzev oznaka s jednoznamenkastim brojevima. I HALMED je u naknadnom razgovoru i kontroli primijetio kako neka pakiranja nemaju adekvatno istaknute deklaracije na hrvatskom jeziku.

Ipak, posao je u jednom trenutku krenuo nizbrdo. Filip se, kako doznajemo, zamjerio svojim turskim partnerima. Problem je bio financijske prirode, nagomilali su se dugovi i nekadašnji suradnici počeli su prijetiti mladom poduzetniku. U jednome mailu upućenom Xiamen Boson Biotechu, kineskoj tvrtki koja proizvodi originalne testove, opisano je kako Filip Mihalić s rukovoditeljem istanbulske tvornice izrađuje lažne testove. U tome mailu Filip i rukovoditelj su označeni kao mozgovi operacije.

Nešto kasnije Mihalića jedna djevojka prijavljuje za prijetnje i silovanje. Policija ga je nakon toga posjetila, ali odmah i pustila.

Par tjedana kasnije novinari 24sata počeli su istraživanje ove priče, a naš rad, kako smo se ubrzo uvjerili, nije prošao nezapaženo. Jednog dana zazvonio je mobitel, a na drugoj strani bio je Anđelko Mihalić, Filipov otac. Otvoreno je zatražio sastanak.

Sastali smo se u jednom zagrebačkom hotelu, a on je nešto više od sat vremena pokušavao objasniti čime se točno bavi njegov sin. Filipa nije bilo, baš tog dana morao je otputovati u inozemstvo.

Priča starijeg Mihalića bila je prilično nekonzistentna. Prvo je tvrdio da su robu nabavljali iz Kine, da je dopremana avionima i da su bili ekskluzivni uvoznik Xiamena za Hrvatsku. U više navrata je ustvrdio da nikad nisu poslovali s državom, što podaci iz Državne riznice i isplate iz državnog proračuna jasno demantiraju. Zatim je priznao da su ipak jednom dopremali testove vlakom te brodom do Rijeke. Naposljetku, Mihalić nam je otkrio da se roba ipak dovozila i preko Istanbula, i to od rujna 2022. Prema njegovim riječima, avioni bi iz Kine sletjeli u Tursku, odakle bi roba dalje išla kamionima i kombijima prema Hrvatskoj. Takav način transporta je jeftiniji, tvrdi on. Priznao je i da mu je sin imao financijskih problema s Turcima, ali kaže kako je zapravo bila riječ o nesporazumima koji su ubrzo izglađeni. Isti dan smo se susreli još jednom, u okolici Varaždina, gdje nam je ustupio nekoliko pakiranja Bosonovih testova. Obećao je dogovoriti zajednički sastanak s Filipom kako bismo razriješili sve nedoumice. Također je obećao detaljno odgovoriti na sva naša pisana pitanja, s priloženom dokumentacijom i fakturama. Sastanak s Filipom nikad se nije dogodio. Odgovori na poslana pitanja nikad nisu stigli.

Potvrđeno nam je da policija i PNUSKOK detaljno istražuju ovaj slučaj. Neslužbeno doznajemo da su već ispitali velik broj osoba povezanih s Filipom Mihalićem, a navodno surađuju i s Interpolom kako bi dobili informacije o poslovanju u Turskoj. U službenom odgovoru varaždinske policije, koji potpisuje načelnik uprave Predrag Benčić, navode sljedeće:

Znakovit odgovor Ministarstva

- Obavještavamo Vas kako Policijska uprava varaždinska temeljem zaprimljene anonimne prijave raspolaže određenim saznanjima u odnosu na interes Vašeg upita te su u tijeku intenzivne provjere zaprimljenih navoda, ali i poduzimanje drugih potrebnih mjera i radnji iz nadležnosti policije, a o kojim detaljima nažalost u ovom trenutku ne možemo javno iznositi podatke. Međutim, ukoliko ste tijekom obavljanja novinarskog posla došli do saznanja o sumnji u počinjeno kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, prije javne objave takvih informacija skrećemo Vam pažnju da imate na umu razmjer između javne objave informacija i negativnih posljedica koje bi takva objava mogla imati na ishod bilo kakvih postupkovnih radnji tijela istraživanja ili tijela progona - stoji u odgovoru policije.

U više navrata smo pismeno i telefonski pokušavali stupiti u kontakt s Xiamen Boson Biotechom, kineskom tvrtkom koja proizvodi originalne testove. Nisu nam odgovarali na opetovane upite i pozive. Otputovali smo i u nizozemski Haag kako bismo razgovarali s predstavnicima tvrtke Lotus, koja je ovlašteni distributer Boson testova, ali nismo ih našli na službenoj adresi sjedišta tvrtke. Rečeno nam je da dolaze otprilike jednom u nekoliko tjedana, samo kako bi pokupili poštu. Službeni odgovori na naša pitanja nikad nisu stigli ni iz turske carine, kao ni iz turske agencije za regulaciju lijekova i medicinske opreme. Iz hrvatske Carinske uprave kažu nam kako su sve informacije, koje su po svojoj prirodi povjerljive ili koje su pružene u povjerenje, obuhvaćene obvezom čuvanja poslovne tajne i ne smiju ih otkrivati bez izričite dozvole osobe ili tijela koje ih je pružilo. Kako kažu, nisu ovlašteni dostavljati takve podatke nego su ih dužni čuvati.

Znakovit je odgovor pristigao izravno iz kabineta ministra zdravstva nakon što smo poslali upite farmaceutskoj inspekciji s pitanjem jesu li imali inspekcijski nadzor nad tvrtkom Buryen. U odgovoru koji je stigao dva tjedna nakon našeg upita kažu:

- Rješenjem iz 2022. zabranjen je uvoz jedne pošiljke in vitro dijagnostičkog proizvoda (Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card) kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech Co., Ltd., za kojeg nije bilo moguće dokazati da su tijekom transporta bili osigurani odgovarajući uvjeti čuvanja koje je propisao proizvođač.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ministarstvo zdravstva kaže kako od 2016. do danas nikad nisu poslovali s Buryenom, a za poslovanje ostalih subjekata iz nadležnosti zdravstva nemaju saznanja. Kažu da ne znaju ni čime se Buryen bavi. Ipak, podaci iz Državne riznice pokazuju da su se sredstva iz proračuna isplaćivala iz Ministarstva zdravstva. Iz ministarstva pojašnjavaju da, bez obzira na to što određene bolnice (kao što je KB "Fran Mihaljević") pripadaju njihovu resoru, odgovornost snose osobe ovlaštene za zastupanje tih ustanova.

- Moramo Vas obavijestiti da je način strukturiranja podataka na navedenom portalu postavljen sukladno propisima iz proračunskog računovodstva na način da pojedini proračunski korisnici (institucije) su grupirani prema resorima kojima matično pripadaju. Tako, primjerice, klinički bolnički centri prikazani su pod resorom Ministarstva zdravstva, kao i npr. Državna geodetska uprava ili Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina prikazani su pod resorom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje. Odgovornost za prava i obveze svake institucije snosi osoba ovlaštena za zastupanje, koja je navedena u sudskom registru i koja ispred institucije potpisuje izjavu o fiskalnoj odgovornosti - objašnjavaju u službenom odgovoru.

Neslužbeno, ovako je visoko pozicionirana osoba u istome ministarstvu, kad je čula na čemu radimo, komentirala slučaj: "To je naučna fantastika!".

Iz Civilne zaštite, pak, kažu kako Stožer ne može odabirati pravne osobe kao dobavljače po pitanju bilo koje vrste opreme. Stožer iskazuje potrebe za posjedovanjem određene količine opreme prema Ravnateljstvu civilne zaštite, koje je zaduženo za skladištenje i izdavanje zaštitne opreme i brzih antigenskih testova.

Pojašnjavaju kako njihovo Ravnateljstvo upućuje zahtjev Ministarstvu gospodarstva, odnosno Ravnateljstvu za robne zalihe, a oni dalje nabavljaju opremu i testove.

- Napominjemo da Stožer civilne zaštite RH, a niti Ravnateljstvo civilne zaštite ne mogu ni na koji način uvjetovati proizvođača, odnosno dobavljača opreme - kažu iz Civilne zaštite.

Ministarstvo gospodarstva kaže kako je Ravnateljstvo za robne zalihe nabavljalo brze antigenske testove temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2020., a u proteklom razdoblju niti jedna nabava brzih antigenskih testova ili druge robe neophodne za potrebe COVID-19 pandemije nije uključivala tvrtku Buryen d.o.o. No već je ranije bilo jasno da je Buryen bio uvoznik Boson testova, a distributer je bila tvrtka Kefo, od koje su Robne zalihe nabavljale testove vrijedne milijune kuna.

Ostatak trebaju razjasniti policija i PNUSKOK.

Sutra slijedi ekskluzivni nastavak ove priče.

