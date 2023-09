Filip Zavadlav se bunio jer mu sutkinja Strinić nije dala riječ: 'Naravno da imam primjedbu!'

Na Županijskom sudu u Splitu, Filip Zavadlav se u utorak pojavio u crnini, raspuštene kose, a odmah na početku ročišta predsjedavajuća sutkinja Višnja Strinić odlučivala je o njegovim zahtjevima za izuzećem dokaza, ali i njegovoj želji da se pri pregledavanju snimki nadzornih kamera isključi javnost. Naime, on je tražio da zbog zaštite njegove obitelji u dvorani ne bude ni publika ni mediji.

Vijeće je odbacilo oba njegova zahtjeva, na što je on pokušavao dobiti riječ mahajući rukama. Sutkinja nije reagirala već je krenula čitati koje sve snimke i s kojih objekata će se pregledati na što je on gestom rukama iskazao nezadovoljstvo, a potom je samo slijegnuo ramenima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

No, zbog operativnih poteškoća snimke su tek dijelom prikazane, ali Strinić je iskoristila vrijeme da pročita dokaze iz spisa. Dok je trajalo pregledavanje dijela video materijala Zavadlav je dignuo i dva prsta u zrak opet pokušavajući dobiti riječ, no sutkinja nije dozvolila.

Na samom kraju ročišta pitala je državnu odvjetnicu i njegovog branitelja Tonija Vukičevića imaju li primjedbi na pročitane dokaze što je Zavadlavu zasmetalo.

- A što ako se ja s ovime ne slažem? Zbog čega ste samo njega pitali – obratio se sutkinji Strinić, na što mu je ona odgovorila da je on njegov odvjetnik, ali da može i on uputiti primjedbu ako je ima.

- Naravno da imam primjedbu! - odgovorio je Zavadlav na što mu je sutkinja predložila da, ako ima puno toga za reći, može svoj prigovor predati na idućem ročištu u pisanom obliku s obzirom da je današnje privedeno kraju. Nije mu se to svidjelo.

- Vi ste mene morali ranije pitati! Vi ste napisali nešto što nije istina – inzistirao je Zavadlav, no ipak nije ništa postigao. Ročište je završilo, a suđenje se nastavlja u četvrtak.