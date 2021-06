Donedavni ravnatelj pulske Gimnazije, Filip Zoričić nakon nedavnih izbora postao je pulski gradnačelnik te se sredinom proteklog tjedna morao oprostiti od svojih učenka i profesora te odstupiti s mjesta ravnatelja. Kazao je da je za sve taj trenutak bi izuzetno emotivan, a učenicima je obećao da će ostati u kontaktu i da će se i dalje boriti za prava i bolje uvjete svih pulskih učenika

'I dalje ću im biti velika potpora'

Svojim, već sad bivšim učenicima napisao je i poslao emotivno pismo ohrabrenja, u kojem je naveo da misli na njih i da će im i dalje ostati velika potpora. Zoričić je inače profesor hrvatskog jezika, književnosti i povijesti te doktor interdisciplinarnih humanističkih znanosti, a za sebe kaže: "Jednom profesor, uvijek profesor!". Kao veliki problem na pulskom području istaknuo je problem oko jednosmjenske nastave koja nije u svim školama.

- Jednosmjenski rad je problem u dvije pulske škole. To je ujedno i sociološki problem zato što u tom slučaju učenici koji idu poslijepodne na redovitu nastavu, nemaju mogućnost obavljati svoje sportske i druge aktivnosti te rekreaciju. Vjerujem da ćemo u narednom razdoblju izgraditi jednu školu i nadograditi drugu, te na taj način uspjeti da u Puli baš sve škole budu u jednoj smjeni. To je prioritet i cilj. Najvažnija su djeca koja moraju biti sretna i zadovoljna - objasnio je Zoričić.

'Mora se čuti glas učenika'

Pula je ujedno i Grad prijatelj djece, pa samim time Zoričić kaže da je bitno ostvariti sve da najveći istarski grad to bude u potpunosti.

- Uz obnovu starogradske jezgre izgradnja škole je od velikog značaja. Profesorsko zvanje je izuzetno važno, ali glas učenika se mora i treba čuti - mišljenja je. Zoričić stoga ima još "asova" u rukavu kada su u pitanju učenici i njihovo odrastanje.

- Smatram i da treba za sve učenike osnovnih škola pod ingerencijom grada, osigurati besplatan obrok, a treba svakako vidjeti i je li za sve učenike dobro organiziran prijevoz i može li i on također biti besplatan. Pozabavit ću se svakako i s udžbenicima i analizirati mogu li i oni biti besplatni To su te socijalne kvote na kojima treba raditi. Djeca zapravo trebaju samo dobru organizaciju, puno zanimljivih i dobrih sadržaja i njima je to dovoljno jer su to zapravo skromni mali ljudi, skromniji od odraslih - kazao je novi pulski gradonačelnik, dodajući i da na području Pule nedostaje sportskih dvorana.

Puli nedostaje sportskih dvorana

- Dvorana nedostaje kako za osnovne tako i za srednje škole, a u tom kontekstu imamo razvijen jedan sportski program. Međutim, treba najprije vidjeti kakva je gradska blagajna i što od toga mogu financirati europski fondovi koji su sada na raspolaganju, a nakon toga znat ćemo puno više- zaključuje Zoričić.