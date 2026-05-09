HDZ-ovci u panici: Boje se da će Pavlekov laptop biti opasan kao nekoć mobiteli Josipe Rimac!

Kad je prije šest godina uhićena tad moćna HDZ-ova državna tajnica Josipa Rimac (danas Čulina), prvo je nastao šok količinom kriminala i poslova koji su joj se stavljali na teret u slučajevima koji ni danas nisu dobili sudski epilog. I tu je prva sličnost s osumnjičenim Vedranom Pavlekom, koji je također u Skijaškom savezu djelovao s pozicije trećeg ešalona, a u biti je bio alfa i omega kojega su svi slušali. Kad je Rimac uhićena, nitko nije mogao ni slutiti da će to otvoriti lanac nesreće za desetke HDZ-ovih dužnosnika, odnosno da će se pokazati kako Josipina mreža nije stvorena niti slučajno niti je ona svoj utjecaj crpila samo iz svoje funkcije državne tajnice. Sljedećih pet godina otvorit će se najveći kaskadni pad dužnosnika. A za sve je bilo krivo to što je Rimac uredno čuvala svoje stare mobitele i sve poruke u njima. U njima je bilo 300.000 poruka, a one su otkrile arhipelag kriminala i kako funkcionira državna uprava u kojoj jedna državna tajnica sređuje poslove, mijenja zakone, savija pravilnike, prijeti se premijerom i dobiva novac za razna lobiranja. Ali nije bila ni sebična, svojim prijateljicama osiguravala je dio gotovine koju je nosila kako bi se izmijenili zakoni. I tu je još jedna sličnost s Pavlekom, koji je također godinama vraćao dio ukradenih 30 milijuna eura u gotovini i davao ih na ruke kome je već trebalo. I kao kod Rimac, svi su šutjeli i pravili se ludi, kao da ne znaju odakle bi taj novac trebao stizati.