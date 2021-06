Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte prijeti zatvorskom kaznom građanima koji se odbijaju cijepiti protiv covida-19 dok njegova zemlja vodi veliku bitku s koronavirusom i ima preko 1,3 milijuna zaraženih i više od 23.000 mrtvih.

“Vi odlučujete, ili ćete se cijepiti ili idete u zatvor”, poručio je građanima predsjednik Duterte u televizijskom obraćanju u ponedjeljak nakon izvještaja o slabom odazivu na cijepljenje u glavnom gradu Manili.

Duterteove primjedbe u suprotnosti su od navoda njegovih zdravstvenih dužnosnika koji su rekli da je, iako se ljude potiče na cijepljenje, ono ipak dobrovoljno.

Od 20. lipnja na Filipinima je potpuno cijepljeno 2,1 milijun ljudi, što je vrlo mali napredak s obzirom na to da je vladin cilj da do kraja godine cijepi do 70 milijuna ljudi, u zemlji koja broji 110 milijuna stanovnika.

“Nemojte me krivo shvatiti, ali zemlja je u krizi, ogorčen sam na građane koji ne uvažavaju svoju vladu”, rekao je Duterte.

Duterte je već kritiziran zbog oštrog pristupa u suzbijanju zaraze, između ostaloga i zbog čvrste odluke da škole ostanu zatvorene.