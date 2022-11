Filipović o Fortenovi: 'Moramo prvo vidjeti je li to zakonito. Ne mogu komentirati špekulacije'

Nemam nikakvih novih informacija da bih mogao nešto suvislo komentirati, vrlo rado ću odgovoriti kada bude nešto novo poznato, poručio je ministar gospodarstva Davor Filipović upitan ima li novih informacija u slučaju kupovine udjela Fortenove od Sberbanke.

Dok državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova Frano Matušić kaže kako ta transakcija nije zakonita, a Jutarnji od sugovornika iz Vlade doznaje da Nizozemci nisu dali odobrenje za prodaju udjela ruske Sberbanke arapskom investitoru Saifu Alketbiju, Filipović o tome ništa ne zna.

- Ministarstvo gospodarstva ne izdaje nikakve dozvole. A ako su jutros istupali državni tajnici i slični, ja sam od jutros od osam na sastancima i nisam uspio popratiti što su govorili. Prema nama nije došao nikakav zahtjev niti kakva informacija, da jest, ja bih to rado podijelio s vama - kaže ministar gospodarstva.

Upitan zabrinjava li ga da se nešto ovako može dogoditi, a da nitko iz Fortenove i Vlade ne zna za to, Filipović ističe kako su za to prvenstveno trebali znati ljudi iz Fortenove.

- A što se tiče cijele ove situacije, moramo prvo vidjeti je li to zakonito, što se točno dogodilo. Ne mogu vam govoriti ništa konkretno bez informacija na koje se mogu osloniti - rekao je općenito pa su ga novinari ponovno pitali zabrinjava li ga kao člana Vlade da netko s toliko novca može ući na hrvatsko tržište, dobiti imovinu tvrtke koja posluje u Hrvatskoj, a da to nitko ne zna te je li to nečiji propust.

- Ja mogu govoriti o svom radu, Ministarstvo gospodarstva ne izdaje dozvole i nismo imali informaciju o tome, čim budemo imali neke informacije koje su pouzdane, rado ću vam odgovoriti na svako pitanje - ponovio je ministar.

Pitanje je li realno da iza arapskog kapitala stoje hrvatski igrači kako bi zadržali kontrolu u Fortenovi Filipović nije htio komentirati.

- Ne mogu komentirati špekulacije - rekao je.

