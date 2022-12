Filipović o prosvjedu Petrola: Nećemo im dopustiti da guraju ruku u džep naših sugrađana

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović komentirao je sastanka s upravom Petrola. Naime, ta kompanija je najavila da će u znak prosvjeda zbog regulacije cijena prekinuti prodaju u Hrvatskoj danas od 12 do 13 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Uprava Petrola prezentirala je zaključke Skupštine, traže od nas povećanje trgovačkih marži i ukidanje regulacije cijena. Najavili su zatvaranje pumpi danas i govore da će ako ne dođe do rješenja koje im odgovara, da će podnijeti tužbu protiv RH - rekao je Davor Filipović o sastanku s Petrolom.

- Neugodno sam iznenađen takvim ponašanjem. Osobno sam komunicirao s Inom, a suradnici s Petrolom, o vraćanju marži na 75 lipa, imali su tu informaciju, ali im to nije dovoljno - rekao je i dodao kako su marže iste kao u Sloveniji.

'Ova Vlada čuva standard građana'

- Ostvarili su skoro 100 milijuna eura, što sugerira da nisu u nikakvim strašnim problemima. Kod nas nisu ograničene cijene kad se radi o premium gorivima, to mogu kako hoće. Kad smo rekli da razmatramo da vratimo marže na razinu od lipnja ove godine, složili su se - kaže ministar i dodaje kako Vlada čuva standard građana.

- Interveniramo u cijene, da nema intervencije, cijena dizela bi bila za 1,99 veća - rekao je Filipović.

Rekao je i kako je Petrol preuzeo Crodux kad su bile drugačije marže.

- Imali su veliku investiciju, a to im se ne vraća tempom koji su zamislili. Nećemo dozvoliti Petrolu da gura ruke u džepove naših građana - rekao je te dodao kako su u Petrolu navikli na višu razinu profitabilnosti.

'Zašto nisu zatvorili pumpe u Sloveniji?'

Komentirao je i mirni prosvjed od 12 do 13 sati.

- Oni će danas zatvoriti pumpe od 12 do 13, to je loša poruka prema kupcima. Nadam se da će kupci znati razlikovati one koji su se ponašali korektno od onih koji su htjeli još povećati dobit. Svi u krizi moraju snositi dio tereta. Smatramo da se marže mogu vratiti na razinu iz šestog mjeseca. 75 lipa je u Sloveniji, u čemu je problem? Zašto nisu zatvorili pumpe u Sloveniji? Na to pitanje nisam dobio odgovor jutros - kaže Filipović.

Komentirao je i najavljenu tužbu Petrola.

- Takva tužba ne bi imala nikakvu osnovu jer sve poteze vučemo u skladu sa zakonom i kako bi štitili građane. Nije situacija da nema krize pa smo odlučili ograničavati marže, moramo braniti standard građana. Svatko može tužiti za bilo što što želi - zaključio je.

Tvrtka Petrol nezadovoljna je Vladinim mjerama kojima se ograničavaju cijene goriva i tvrde da su zbog toga izgubili više od 45 milijuna eura.

Najčitaniji članci