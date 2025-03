Filipović opozvao Obersnela s dviju funkcija kao predstavnika Grada Rijeke: 'On je kukavica...'

Riječki gradonačelnik Marko Filipović izvijestio je u srijedu da je opozvao Vojka Obersnela s mjesta predsjednika Turističke zajednice grada Rijeke te zatražio od Vlade RH njegovo razrješenje iz Upravnoga vijeća Lučke uprave Rijeka, kao predstavnika Grada Rijeke.

Bivši gradonačelnik Vojko Obersnel (SDP) na mjestu predsjednika TZ grada Rijeke bio je kao predstavnik Komunalnog društva Autotrolej, riječkoga gradskog prijevoznika. Na poziciji predsjednika TZ bio je ranije kao riječki gradonačelnik, a na tom mjestu ga je naslijedio nakon izbora novi SDP-ov gradonačelnik Marko Filipović. No, Filipović je prepustio Obernselu funkciju u TZ grada Rijeke, obrazloživši na sjednici Gradskog vijeća u ožujku 2022. godine da "kao gradonačelnik ima mnogo obaveza, pa tu dužnost prepušta Obersnelu, koji je ostavio vrijedan trag u radu TZ".

Kako je Filipović objavio u srijedu, "kao i kod prethodnih odluka koje je morao donijeti, u slučaju opoziva ovlasti zamjenice Sandre Krpan, razlog donošenja ovih odluka je gubitak povjerenja u Obersnela te neprimjerene izjave koje nije povukao niti mu se ispričao, a za što mu je pružio priliku".

"U ovako važnim institucijama, koje određuju neke od najbitnijih elemenata razvoja Rijeke, Grad Rijeku moraju predstavljati ljudi koji politici pristupaju principijelno i dosljedno, ljudi koji ne podliježu predizbornim igrama ili ambicijama. U takvim okolnostima, koje nisam mogao ignorirati, kao i nepovjerenju koje je nastalo, Obersnel više ne može biti predstavnik Grada Rijeke ili zastupati gradonačelnika Rijeke u ovim dužnostima", istaknuo je Filipović.

Izvijestio je da će do daljnjega osobno preuzeti mjesto predsjednika TZ grada Rijeke, a nakon razrješenja Obersnela iz Upravnoga vijeća Lučke uprave Rijeka će imenovati novog predstavnika Grada Rijeke.

Sukob između Filipovića i Obersnela izbio je nakon Obersnelovog komentara opoziva Sandre Krpan s mjesta zamjenice gradonačelnika. Obersnel je ustvrdio da takav potez u političkom smislu sigurno nije dobar za SDP. "Kada je Gradski odbor riječkoga SDP-a glasao o kandidaturama Sandre Krpan i Marka Filipovića i kada je Sandra uvjerljivo pobijedila, dvojio sam je li to dobro. Nakon ovog poteza Marka Filipovića više nemam nikakvih dvojbi. To je za SDP dobro", izjavi je tada bivši riječki gradonačelnik. "Tako se ne ponaša normalan i zreo političar. Apsolutno je nanio štetu SDP-u, ali to što radi neće utjecati na pobjedu Sandre Krpan na lokalnim izborima", zaključio je Obersnel.

Filipović je potom rekao da će, "što se tiče kolege Obersnela, ostati gospodin jer ima veliko poštovanje o svom prethodniku". "Mislim da ono što je on izjavio nije nimalo korektno, pustimo politiku, to nije ljudski. Očekujem da se javno ispriča u vezi te izjave", rekao je Filipović.

Filipović je u veljači ove godine oduzeo ovlasti svojoj zamjenici Sandri Krpan, zbog gubitka povjerenja u njezin rad, odnosno izjava da se nije slagala s mnogim njegovim odlukama i smjerom u kojem je vodio grad. Ocijenio je da osporavanje tih odluka neposredno pred izbore otvara pitanje političke dosljednosti i povjerenja koje je nužno u vođenju grada.

Sandra Krpan je na unutarstranačkim izborima za izbor SDP-ova kandidata za gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu Rijeke u Gradskom odboru riječkoga SDP-a u studenom prošle godine pobijedila Filipovića, pri čemu je dobila 15 glasova članova odbora, a Filipović sedam. Filipović je nekoliko dana nakon toga na sjednici Gradskog odbora dao ostavku na funkciju predsjednika riječke organizacije SDP-a, a Krpan je izabrana za vršiteljicu dužnosti predsjednice riječkoga SDP-a.