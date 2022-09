Filipović otkrio što će biti s hrvatskim članovima Uprave Ine: 'Srijeda je dan odluke...'

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović rekao je kako je premijer Andrej Plenković poslao poruku hrvatskom dijelu Uprave Ine da moraju otići.

- Što se tiče hrvatskih članova Uprave Ine, oni će u srijedu na sjednici Nadzornog odbora biti razriješeni, ako do tada sami ne daju ostavke - rekao je Filipović za Novu TV.

- Imaju vremena do srijede sami povući taj potez, ako to ne naprave, u srijedu na sjednici NO, bit će, prema odluci Vlade - razriješeni. Srijeda je dan kad će na Nadzornom odboru biti donesene odluke - rekao je i dodao kako su se čuli ovih dana.

- Čuli smo se ovih dana, razgovarao sam s njima, rekao sam im koje su dvije opcije, ako do tada ne podnesu ostavke - njihova smjena - rekao je Filipović.

Filipović je rekao kako ovu situaciju treba iskoristiti za promjene u načinu korporativnog upravljanja.

- To je nešto o čemu sam razgovarao i s mađarskim predstavnicima i ovaj tjedan i složili smo se da se model korporativnog upravljanja koji je trenutno loš - mora mijenjati kako se ovakvi korporativni skandali u budućnosti više ne bi događali - rekao je Filipović.

Navodi da ne očekuje probleme u segmentu opskrbe plinom.

U Saboru je danas donesena odluka i o članovima Uprave HERA-e nakon što zastupnici nisu bili zadovoljni odgovorima iz te agencije.

Za nove članove Uprave Ine kaže kako će kriterij biti stručnost i odlučnost.

- Nadzorni odbor razmatra primitke u Ini - rekao je Filipović.

Najčitaniji članci