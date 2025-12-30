Obavijesti

News

Komentari 0
ISKORISTILI SU BLAGDANE

Filmska pljačka u Njemačkoj: Bušili su trezor danima i ukrali milijune. Policija ih još traži...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Filmska pljačka u Njemačkoj: Bušili su trezor danima i ukrali milijune. Policija ih još traži...
Foto: Polizei Gelsenkirchen/DPA

Pojedini klijenti navode da su u svojim sefovima imali ušteđevinu vrijednu i nekoliko stotina tisuća eura. Ukupna šteta bit će poznata tek nakon pregleda svih 3330 privatnih sefova

Njemačka policija pokrenula je opsežnu potragu za nepoznatim počiniteljima koji su tijekom blagdanskih neradnih dana izveli veliku krađu u jednoj banci u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Nešto prije 4 sata ujutro, 29. prosinca, vatrogasci su zaprimili dojavu o aktiviranom požarnom alarmu u zgradi banke u ulici Nienhofstrasse. Po dolasku na teren nisu zatekli požar, već veliku rupu u sefu smještenom u podrumu poslovnice.

O slučaju je odmah obaviještena policija, no zasad nema traga počiniteljima, kao ni jasnog odgovora na pitanje kako su uspjeli neometano provaliti u trezor.

- Trenutačno možemo rekonstruirati slijed događaja s obzirom na blagdane. Poslovnica je više dana bila zatvorena, što znači da je počinitelj vjerojatno imao dovoljno vremena isprazniti trezor. Ono što zasad znamo jest da su do sefa došli bušenjem velike rupe izvana, što upućuje na to da su ondje boravili dulje vrijeme - rekao je glasnogovornik policije Thomas Nowaczyk.

Prema dosadašnjim saznanjima, vjeruje se da su lopovi do banke ušli kroz podzemnu parkirnu garažu. Ondje su bušilicom probili zid trezora, nakon čega su iznijeli zasad neutvrđeni plijen.

Foto: Polizei Gelsenkirchen

- Riječ je o velikom trezoru u jednoj od najvećih kreditnih institucija u gradu. Trenutačno se sastavlja popis dragocjenosti koje su ondje bile pohranjene, što zahtijeva konzultacije s klijentima. Očekujemo vrlo velik gubitak i veliku količinu ukradenog novca - rekao je Nowaczyk, dodavši da zasad nije moguće potvrditi kolika je točno šteta.

Pojedini klijenti navode da su u svojim sefovima imali ušteđevinu vrijednu i nekoliko stotina tisuća eura. Ukupna šteta bit će poznata tek nakon pregleda svih 3330 privatnih sefova smještenih u trezoru banke. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje i poziva građane koji imaju bilo kakve informacije da se jave nadležnim službama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina
JAKO OPASNO I KAŽNJIVO!

VIDEO Eksplozija na igralištu zagrebačke škole: Pirotehniku zavezali za kanistar benzina

Vatrogasci JVP-a Zagreb su oko 22.56 sati zaprimili dojavu policije, ali i građana o požaru na igralištu Osnovne škole Julija Klovića
FOTO Marija zna kakva će biti 2026., Lucijin kalendar piše 50 godina: 'Čuvam ga od zaborava'
ZAPISUJE GA OD 15. GODINE

FOTO Marija zna kakva će biti 2026., Lucijin kalendar piše 50 godina: 'Čuvam ga od zaborava'

Marija Ritoša (63) već 50 godina piše Lucijin kalendar, koji služi za predviđanje vremena u novoj godini. ‘Nadam se da će me naslijediti nećakinja’, kaže Marija
FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'
JEDNA OSOBA U BOLNICI

FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Dijelovi auta razletjeli su se cestom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025