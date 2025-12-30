Filmska pljačka u Njemačkoj: Bušili su trezor danima i ukrali milijune. Policija ih još traži...

Njemačka policija pokrenula je opsežnu potragu za nepoznatim počiniteljima koji su tijekom blagdanskih neradnih dana izveli veliku krađu u jednoj banci u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija.

Nešto prije 4 sata ujutro, 29. prosinca, vatrogasci su zaprimili dojavu o aktiviranom požarnom alarmu u zgradi banke u ulici Nienhofstrasse. Po dolasku na teren nisu zatekli požar, već veliku rupu u sefu smještenom u podrumu poslovnice.

O slučaju je odmah obaviještena policija, no zasad nema traga počiniteljima, kao ni jasnog odgovora na pitanje kako su uspjeli neometano provaliti u trezor.

- Trenutačno možemo rekonstruirati slijed događaja s obzirom na blagdane. Poslovnica je više dana bila zatvorena, što znači da je počinitelj vjerojatno imao dovoljno vremena isprazniti trezor. Ono što zasad znamo jest da su do sefa došli bušenjem velike rupe izvana, što upućuje na to da su ondje boravili dulje vrijeme - rekao je glasnogovornik policije Thomas Nowaczyk.

Prema dosadašnjim saznanjima, vjeruje se da su lopovi do banke ušli kroz podzemnu parkirnu garažu. Ondje su bušilicom probili zid trezora, nakon čega su iznijeli zasad neutvrđeni plijen.

Foto: Polizei Gelsenkirchen

- Riječ je o velikom trezoru u jednoj od najvećih kreditnih institucija u gradu. Trenutačno se sastavlja popis dragocjenosti koje su ondje bile pohranjene, što zahtijeva konzultacije s klijentima. Očekujemo vrlo velik gubitak i veliku količinu ukradenog novca - rekao je Nowaczyk, dodavši da zasad nije moguće potvrditi kolika je točno šteta.

Pojedini klijenti navode da su u svojim sefovima imali ušteđevinu vrijednu i nekoliko stotina tisuća eura. Ukupna šteta bit će poznata tek nakon pregleda svih 3330 privatnih sefova smještenih u trezoru banke. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje i poziva građane koji imaju bilo kakve informacije da se jave nadležnim službama.