Fina lani uputila poziv 25,6 tisuća potrošača za provođenje jednostavnog postupka stečaja

Naime, prema podacima Fine, u 2024. godini takvih poziva potrošačima Fina je poslala 37.978, 2023. godine 46.140, a 2022. godine 28.762. Najveći broj poziva na očitovanje radi pokretaanja jednostavnog stečajnog postupka poslano je 2019. godine, tik pred izbijanje pandemije covida-19, i to za više od 134.000 potrošača.

Podsjetimo, prema Zakonu o stečaju potrošača, kojim se regulira jednostavni postupak njihova stečaja, Fina svim potrošačima koji imaju evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu do 2.654,46 eura po osnovi glavnice i neprekidno su u blokadi duže od tri godine, putem pošte dostavlja Poziv na dostavu očitovanja, to jest da se u roku od 15 dana očituju jesu li suglasni da se nad njihovom imovinom provede jednostavni postupak stečaja potrošača.

Potrošač popunjava očitovanje na način da zaokruži “suglasan sam” ili “nisam suglasan”, ovisno o tome želi li da se za njega provede jednostavni postupak stečaja potrošača. Ako se ne očituje, smatra se da je suglasan, a Fina sudu podnosi Prijedlog za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Radi provjere mogućnosti namirenja vjerovnika, u jednostavnom postupku stečaja potrošača sud utvrđuje vrijednost imovine potrošača.

Ako sud utvrdi da je vrijednost imovine potrošača koja bi se mogla unovčiti kao stečajna masa jednaka ili manja od 1.327,23 eura, donosi rješenje o otvaranju i zaključenju jednostavnog postupka stečaja potrošača, kojim oslobađa potrošača od preostalih obveza u odnosu na osnove za plaćanje i vjerovnike za koje je proveden jednostavni postupak stečaja potrošača, a ako ima veću imovinu od tog iznosa, sud imenuje povjerenika koji je dužan u roku 12 mjeseci od otvaranja postupka unovčiti pokretnine, tražbine, dionice, poslovne udjele, vrijednosne papire i druga imovinska i materijalna prava potrošača.

Fina je iznijela podatke i da je lani 5.043 potrošača dostavilo svoje očitovanje na njezin poziv.

Od 2019. godine pa zaključno s 2025. godinom, ukupno je Fina poslala nadležnim sudovima 237.253 prijedloga za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača. Od toga, najviše ih je poslano na Općinski građanski sud u Zagrebu, gotovo 32,6 tisuća, na Općinski sud u Splitu gotovo 17,5 tisuća, potom na Općinski sud u Novom Zagrebu 14,42 tisuće, u Osijeku 14,39 tisuća, u Rijeci 12,25 tisuća te u Bjelovaru, nešto više od 12 tisuća.