Čudesni Littler (18) ostaje kralj pikada! Demolirao Nizozemca u finalu SP-a, nije imao šanse...

Osamnaestogodišnje čudo od djeteta, Luke "The Nuke" Littler, obranio je naslov svjetskog prvaka u pikadu nakon što je u finalu odigranom u londonskom Alexandra Palaceu deklasirao Nizozemca Giana van Veena rezultatom 7-1. U jednoj od najdominantnijih predstava ikad viđenih u finalima Svjetskog prvenstva, Littler je potvrdio status vladara ovog sporta i kući odnio nagradu od 1,1 milijun eura.

Bio je to sraz dvojice najboljih mladih igrača svijeta, repriza finala Svjetskog juniorskog prvenstva iz 2023. godine i treće uzastopno finale za Littlera na najvećoj pozornici. Iako se očekivala napeta borba, meč je bio jednosmjerna ulica nakon što je Van Veen napravio, pokazalo se, kobnu pogrešku, razljutio je šampiona.

Foto: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

Nizozemac je u finale ušao bez imalo respekta i odigrao fantastičan početak. Osvojio je prvi set u napetoj završnici 3-2, a zatim je furiozno krenuo i u drugi, povevši 2-0 u legovima. U tim trenucima činilo se da je Van Veen pronašao formulu za zaustavljanje nezaustavljivog Engleza. No, umjesto da slomi Littlerov duh, time je samo probudio zvijer.

Taj trenutak, vodstvo od četiri lega zaredom, bio je vrhunac Van Veenove igre. Od tog trenutka pa do kraja meča, uspio je osvojiti još samo tri lega. Littler je ubacio u višu brzinu, onu koju nitko drugi u svijetu pikada ne može pratiti, i krenuo u brutalnu seriju koja je slomila duh njegovog suparnika.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Uraganski preokret za povijest

Nakon što je preokrenuo drugi set i izjednačio na 1-1, Littler je počeo igrati na razini koja se rijetko viđa. Osvojio je, prema statistikama, nevjerojatnih 18 od posljednja 22 lega na meču. Njegova dominacija bila je apsolutna, a setovi su se redali jedan za drugim - 3-1, 3-0, 3-1, 3-0 i 3-0. Van Veen nije igrao loše, njegov prosjek na kraju meča bio je iznad 101, no to je bilo nedovoljno protiv Littlera koji je držao prosjek iznad 107.

Englez je bio neumoljiv. Svaka greška Nizozemca bila je brutalno kažnjena, a Littlerova preciznost na izlazima bila je, kako su komentatori opisali, "jezivo dobra". Van Veenova frustracija rasla je iz minute u minutu, a govor tijela odavao je čovjeka koji je svjestan da svjedoči jednoj od najvećih partija u povijesti pikada.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Za kraj meča, pri rezultatu 6-1 u setovima i 2-1 u legovima, Littler je odlučio ponuditi publici nešto za pamćenje. Ne zadovoljavajući se običnim izlazom, nonšalantno je pogodio 147, takozvani "snooker finiš", potez koji je bio čista demonstracija genijalnosti i samopouzdanja. Bio je to savršen kraj savršene izvedbe.

Ovom pobjedom Luke Littler postao je prvi igrač koji je obranio svoj debitantski naslov svjetskog prvaka još od legendarnog Garyja Andersona prije deset godina. S tek navršenih 18 godina, već ima dva svjetska naslova i zbirku najvećih trofeja. "Littlermanija" koja je zahvatila svijet prije dvije godine ne samo da se nastavlja, već prerasta u potpunu dominaciju. Pitanje više nije hoće li postati jedan od najvećih, već može li nadmašiti i pothvate Phila Taylora. Sudeći po onome što je pokazao, granice za ovog mladića ne postoje.