Obavijesti

News

Komentari 0
IZVJEŠĆE HNB-A

Financijska imovina hrvatskoga gospodarstva 507 milijardi eura

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Financijska imovina hrvatskoga gospodarstva 507 milijardi eura
Zagreb: Dan otvorenih vrata Hrvatske narodne banke | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju trećeg tromjesečja 2025. iznosila je 507 milijardi eura, što je za 19,8 milijardi više u razdoblju od godine dana, podaci su Hrvatske narodne banke (HNB)

Admiral

Na kraju trećeg tromjesečja 2025. financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 507 milijardi eura, što je povećanje od 17,6 milijardi u tom tromjesečju i povećanje od 19,8 milijardi u razdoblju od godine dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva iznosile su 532 milijarde eura, a povećale su se za 12,1 milijardu u tromjesečju odnosno za 24,3 milijarde eura u razdoblju od godine dana, objavio je HNB.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

HNB: Očekuje se daljnje smanjenje kamata na nove kredite, sad su već jeftiniji 00:49
HNB: Očekuje se daljnje smanjenje kamata na nove kredite, sad su već jeftiniji | Video: 24sata/pixsell

U odnosu na BDP, financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju trećeg lanjskog tromjesečja iznosila je 560 posto godišnjeg BDP-a, što je povećanje od 7,4 postotna boda u tom tromjesečju i smanjenje od 17 postotnih bodova u razdoblju od godinu dana. Istodobno, pokazala je HNB-ova statistika, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP povećale su se za 0,6 postotnih bodova u tromjesečju, dok su se u razdoblju od godinu dana smanjile za 13,7 postotnih bodova te su na kraju trećeg tromjesečja 2025. dosegnule razinu od 587 posto godišnjeg BDP-a.

IZVJEŠĆE HNB-A Financijska imovina hrvatskih kućanstava u godinu dana uvećana 12,3 mlrd eura
Financijska imovina hrvatskih kućanstava u godinu dana uvećana 12,3 mlrd eura

Time je, ističu iz HNB-a, zaustavljen trend smanjivanja stanja imovine i obveza hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP zbog manjeg rasta njihove vrijednosti u odnosu na rast tromjesečnog BDP-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...
pod povećalom svijeta

Evo koliki je zapravo Grenland: Ogroman kao 38 Hrvatski, a ima stanovnika kao Karlovac...

Grenland, najveći otok na svijetu, u posljednje vrijeme često se spominje, posebno u kontekstu geopolitičkih tenzija i interesa Sjedinjenih Država, Danske i saveznika...
Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!
NOVI VELIKI OBRAT

Evo što dolazi s istoka: Ledeni val prijeti, opet će biti minus 10!

Dok će Zagreb i Osijek zahvatiti jaki minusi, Gospić će se naći u samom središtu hladnoće, a Split i Rijeka zadržat će blaže temperature, uz čestu buru
Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara
VRATIO SE NA PLESO

Problemi s hrvatskim Rafaleom: Prisilno je sletio zbog kvara

Iako MORH i HRZ potvrđuju da je sve odrađeno prema sigurnosnim procedurama, detalje o uzroku kvara i održavanju zrakoplova nisu podijelili s javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026