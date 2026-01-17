Financijska imovina hrvatskoga gospodarstva 507 milijardi eura

Na kraju trećeg tromjesečja 2025. financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 507 milijardi eura, što je povećanje od 17,6 milijardi u tom tromjesečju i povećanje od 19,8 milijardi u razdoblju od godine dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva iznosile su 532 milijarde eura, a povećale su se za 12,1 milijardu u tromjesečju odnosno za 24,3 milijarde eura u razdoblju od godine dana, objavio je HNB.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:49 HNB: Očekuje se daljnje smanjenje kamata na nove kredite, sad su već jeftiniji | Video: 24sata/pixsell

U odnosu na BDP, financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju trećeg lanjskog tromjesečja iznosila je 560 posto godišnjeg BDP-a, što je povećanje od 7,4 postotna boda u tom tromjesečju i smanjenje od 17 postotnih bodova u razdoblju od godinu dana. Istodobno, pokazala je HNB-ova statistika, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP povećale su se za 0,6 postotnih bodova u tromjesečju, dok su se u razdoblju od godinu dana smanjile za 13,7 postotnih bodova te su na kraju trećeg tromjesečja 2025. dosegnule razinu od 587 posto godišnjeg BDP-a.

Time je, ističu iz HNB-a, zaustavljen trend smanjivanja stanja imovine i obveza hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP zbog manjeg rasta njihove vrijednosti u odnosu na rast tromjesečnog BDP-a.