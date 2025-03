Financijska pismenost za sve: Ekonomski fakultet - Zagreb otvara ključne rasprave o novcu

Zagreb će postati središnje mjesto okupljanja stručnjaka iz različitih industrija koji su kroz svoja iskustva spoznali važnost financijske pismenosti. 3. Regionalna konferencija financijske pismenosti, dio projekta Tjedan financijske pismenosti koji organizira Ekonomski fakultet - Zagreb uz podršku partnera i pokroviteljstvo Ministarstva financija i Grada Zagreba, ove godine donosi niz inspirativnih rasprava. Jedan od najzanimljivijih panela, 'Od umjetnika do poduzetnika: Financijska pismenost ključ uspjeha za sve', okupit će ljude iz svijeta umjetnosti, poduzetništva, sporta i financija kako bi podijelili svoja iskustva i izazove na putu prema uspjehu.

Panel će analizirati različite profesionalni puteve i njihove potrebe za financijskim znanjem i obrazovanjem, a moderirati će ga izv. prof. dr. sc. Dajana Barbić s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a na pozornici će se naći influencerica i poduzetnica Pamela Badžek, poslovna savjetnica i osnivačica portala Moj Novac Kristina Ercegović, članica Uprave GRAWE osiguranja Nataša Kapetanović, likovni umjetnik Stjepan Šandrk te bivši rukometaš i sportski direktor Igor Vori.

Panel koji otvara nova pitanja

Oni će podijeliti svoje osobne priče o financijskim odlukama koje su ih oblikovale, od prvih ulaganja do nepredviđenih prepreka koje su ih natjerale na prilagodbu. Koliko je financijska pismenost bila ključna u njihovim karijerama? Koji su financijski izazovi specifični za njihove profesije? Što bi poručili mladima koji tek kreću na svoj profesionalni put?

Pamela Badžek, koja je svoju karijeru izgradila na društvenim mrežama i uspješno zakoračila u poduzetništvo, podijelit će kako je upravljala vlastitim financijama dok je gradila brend i poslovni model.

Kristina Ercegović, s bogatim iskustvom u savjetovanju poduzetnika, naglasit će ključne financijske lekcije koje je naučila kroz godine rada s malim i srednjim poduzetnicima.

Nataša Kapetanović donijet će perspektivu iz osiguravateljskog sektora i ukazati na to kako upravljanje rizicima može igrati ključnu ulogu u dugoročnom financijskom uspjeh.

Stjepan Šandrk kao likovni umjetnik govorit će o specifičnostima financijskog planiranja u svijetu umjetnosti.

Igor Vori podijelit će svoje iskustvo prijelaza iz sporta u poslovni svijet te izazove s kojima se sportaši suočavaju tijekom profesionalne karijere.

Financijska pismenost - univerzalna vještina

Ovaj panel pokazat će kako je financijska pismenost univerzalna vještina koja nadilazi profesije i industrije. Od influencera do menadžera, od umjetnika do sportaša – svi se suočavaju s odlukama koje mogu dugoročno utjecati na njihovu financijsku sigurnost. Bit će to prilika za publiku da iz prve ruke sazna koje su financijske zamke najčešće, ali i kako se uspješno pripremiti za neočekivane izazove.

Eminentni stručnjaci

Konferencija donosi i druge važne rasprave i predavanja. Uvodna predavanja održat će dekanica Ekonomskog fakulteta. Zagreb, prof.dr.sc.Sanja Sever Mališ, predsjednik Uprave Raiffeisen mirovinskih fondova, Gordan Šumanović, potpredsjednik Vlade i ministar financija Republike Hrvatske, izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, guverner Hrvatske narodne

banke, prof. dr. sc. Boris Vujčić, dr. sc. Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i Petra Bašić Jantolić, izvršna direktorica Razvoja poslovanja s klijentima, Addiko Bank.

Panel 'Globalni trendovi, lokalni izazovi: Kako ekonomski čimbenici, AI i tehnologija oblikuju naše novčanike' okupit će stručnjake poput Luke Babića (član Uprave, Croatia osiguranje), Borisa Drila (član Uprave, Hrvatski Telekom), Damira Novotnyja (ekonomski analitičar), Zorana Stankovića (član Uprave, Atlantic grupa) i Renate Vujasinović (Country managerica, Visa Europe), dok će panel 'Između luksuza i minimalizma: Put prema održivoj potrošnji' raspraviti ravnotežu između konzumerizma i održivog načina života uz sudjelovanje Kristine Burje (dizajnerica i vlasnica Krie Design), Marka Dabrovića (osnivač i partner, Studio 3LHD), Ane Ruže Jurman (voditeljica marketinga, Porsche Inter Auto), Ivanke Mabić Gagić (izvršna direktorica, Aleph Croatia) i Bože Šaravanje (član Uprave, Wiener osiguranje VIG).

Tjedan financijske pismenosti: Program koji ne smijete propustiti

Uz samu konferenciju, Tjedan financijske pismenosti donosi bogat program za sve generacije. Posjetitelji će moći sudjelovati na Financial Literacy x Talk-u, Akademiji financijske pismenosti za mlade i odrasle, Financijskoj igraonici za djecu i roditelje te Festivalu financijske pismenosti. Posebno zanimljiv bit će i 1:1 razgovor Mladena Sirovice s Velimirom Šonjom, poznatim ekonomskim analitičarom, koji će predstaviti svoju novu knjigu Mirovine za 21. stoljeće: Drugi dio.

Sudjelovanje na konferenciji i drugim aktivnostima je besplatno uz prethodnu prijavu. Klikom na link osigurajte na vrijeme svoje mjesto na konferenciji. Više informacija o programu, govornicima i prijavama možete pronaći na službenim stranicama konferencije i društvenim mrežama.Sve o Tjednu financijske pismenosti pratite putem web stranice, te stranica društvenih mreža IG, LinkedIn, TikTok.

Ne propustite priliku za inspiraciju i unapređenje svog financijskog IQ-a!