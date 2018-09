'Florence' hara Sj. Karolinom, poplave zarobile stotine ljudi

>>> Posljednja informacija

16.30 Kako piše The Guardian, činis se da uragan Florence mijenja očekivanju putanju te se 'vraća' prema jugu, što meteorolozi nazivaju 'klimanjem' - vrtlog se vraća nad ocean gdje će ojačati i ponovno udariti u kopno.

#Florence has started the jog SW and the westward movement will bring SE NC an additional 10-20”. It’s just starting for people inland and the next 24hrs will have stronger winds, especially just south of Harnett Co. Wind map valid 6pm. pic.twitter.com/A8Eu7c7utv — Jonathan Wall (@_jwall) September 14, 2018

15. 57 Novinar BBC-a koji je u gradu Wilmingtonu u Sjevernoj Karolini objavio je snimku oluje na svojem Twitteru.

You could see across this river yesterday. But here comes Florence. pic.twitter.com/6tuXiRlTVq — Chris Buckler (@csbuckler) September 14, 2018

15.53 Više od stotinu ljudi zarobljenih u New Bernu spašeno je, objavio je guverner Sj. Karoline u razgovoru za Fox News.

- Želim zahvaliti na hrabrosti onima koji su među prvima odgovorili na strahote koje je donijela Florence. Ti ljudi su još na terenu i rade u užasnim uvjetima - poručio je.

“We want to thank our brave first responders who are out there now working in terrible conditions. Over 100 people in New Bern have been rescued” -@NC_Governor pic.twitter.com/eqBLF43vOK — FOX & friends (@foxandfriends) September 14, 2018

Sj. Karolina prva na udaru: 'Bit će gore nego 1999.'

Razorni uragan Florence u noći na petak došao je do istočne obale SAD-a te prvo pogodio saveznu državu Sjevernu Karolinu u kojoj od padaju jake i obilne kiše praćene snažnim vjetrovima. Meteorolozi procjenjuju da će u toj državi u tri dana pasti kiše koliko je u normalnim uvjetima padne tijekom osam mjeseci.

Središte oluje najjače je zahvatilo područje Wrightsville Beach, a stanovnici obližnjeg grada New Berna su uslijed obilnih padalina ostali zarobljeni u svojim domovima.

U gradu Wilmingtonu stanovnike je u petak ujutro probudila snažna eksplozija trafostanice. Olujni vjetar počupao je stabla, prometnu signalizaciju pa i krovove zgrada.

#GOESEast captured these two dramatic views of #HurricaneFlorence shortly after the storm made landfall near Wrightsville Beach, NC this morning. Latest updates: https://t.co/n00iSTYo3r pic.twitter.com/XpL1ZVVezm — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 14, 2018

- Preživjeti ovu oluju bit će test izdržljivosti, timskog rada, zdravog razuma i strpljenja, ovaj nepozvani teret neće samo tako otići - rekao je za NBC guverner Sj. Karoline, Roy Cooper.

Vlasti su građane saveznih država na Atlantskoj obali pozvale na evakuaciju. U prvim satima kada je oluja prodrla u Sjevernu Karolinu gotovo pola milijuna kućanstava ostalo je bez električne energije.

Harat će sve do srijede: Poplave će tek uslijediti

Meteorolozi predviđaju da će uragan Florence američkim kopnom harati sve do srijede, no postupno će slabjeti, barem što se tiče olujnih udara vjetra koji bi trebali oslabjeti s 90 na 70 kilometara na sat. Očekuje se da bi u ponedjeljak prijepodne Florence trebao prijeći iznad država Tennesseeja i Kentuckyja gdje bi vjetrovi, očekuje se, trebali i dalje slabjeti. Uragan bi se u utorak trebao premještati preko zapada države Virginije, potom New Jerseyja i Pennsylvanije, a u srijedu bi, očekuju meteorolozi, trebao proći New York, Connecticut, Massachussets, Rhode Island, New Hampshire, Vermont te Maine.

Stručnjaci upozoravaju na moguće katastrofalne poplave koje bi mogle udariti u danima nakon što uragan prođe jer će drastično porasti vodostaji rijeka. Strahuje se i od mogućih tornada.