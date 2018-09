'Florence je jači od očekivanja': U dućanima više nema hrane

Stanovnici istočne obale Sjedinjenih Država bježe pred razornim uraganom Florence koji bi već u četvrtak navečer mogao pogoditi taj dio SAD-a.

Oko 1,7 milijuna ljudi dobilo je nalog za evakuaciju iz Južne i Sjeverne Karoline i Virginije.

Plaže u obje Karoline u srijedu su se ispraznile jer bi taj uragan, koji se već sad proglašava najmoćnijim u više desetljeća, mogao izravno udariti na područje tih dviju saveznih država.

Uragan je kategorije 4 od ukupno pet po Saffir-Simpson skali, s vjetrovima do 215 kilometara na sat i iznimno jakim oborinama.

"Vrijeme za pripreme je gotovo isteklo", rekao je guverner Sjeverne Karoline Roy Cooper na novinskoj konferenciji. "Katastrofa je pred vratima i ulazi".

Arrival of #Florence winds on Thu will begin a slow process, like a plane that’s landed but sitting on tarmac waiting for an available gate, possibly one farther down the concourse than you thought. Finish preps before bed tonight, then be in the shelter you’ll stay in for days. pic.twitter.com/m9BDuPmp9V