Florence donosi pravi kaos, a Filipine pustoši razorni tajfun

Najmanje petero ljudi, među kojima su žena i njena beba, poginulo je u Sjevernoj Karolini koju je pogodila Florence, uragan koji je oslabio na razinu tropske oluje dolaskom nad kopno. No i takva oluja istočnu obalu SAD-a potapa obilnim kišama, ruši drveća i domove.

Žena i njena beba poginule su u gradu Wilmingtonu, nakon što im se na kuću srušilo stablo. Ozlijeđeni suprug poginule djevojke prebačen je u bolnicu u kojoj je ukupno troje ozlijeđenih u nevremenu. Hitne službe zbog srušenih stabala nisu stigle spasiti ženu koja je imala problema sa srcem, dok je četvrti muškarac poginuo dok je spajao agregat. Još je jedan muškarac poginuo dok je na razornom vjetru provjeravao svoje pse izvan kuće.

Oluja koja se u noći na subotu pomicala prema unutrašnjosti zatočila je tisuće ljudi u svojim domovima i najavila dane uništavanja. Spora oluja tijekom vikenda bi mogla brojna područja u obje Karoline pogoditi i po nekoliko puta, prenosi CNN.

Foto: SOCIAL MEDIA

I dok se Amerikanci muče s posljedicama koje za sobom ostavlja Florence, na Filipine se obrušio supertajfun Mangkhut koji donosi razorne vjetrove i obilne padaline, a spasilačke službe upozoravaju kako su milijuni ugroženi zbog rasta razina vodostaja i mogućih odrona.

Updated path of Super Typhoon Mangkhut as it cut through northern Philippines pic.twitter.com/r82lxXjCN9