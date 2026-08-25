Fond potvrdio: Za sanaciju 4.500 tona otpada stigle dvije ponude, evo što sada...

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je i otvorio ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću, potvrdili su u utorak iz Fonda.

Kako su rekli za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, za koji u prethodnom postupku nije bilo zainteresiranih ponuditelja, ovoga su puta pristigle dvije ponude.

- Istodobno su otvorene ponude i za uklanjanje oko 650 tona otpada iz tzv. „big bag“ vreća, za što su također zaprimljene dvije ponude zainteresiranih gospodarskih subjekata - rekli su iz Fonda.

Dodaju da je stručno povjerenstvo Fonda započelo s pregledom dokumentacije i evaluacijom svih pristiglih ponuda. Aktivnosti na terenu započet će u najkraćem mogućem roku, u skladu sa zakonskim procedurama.

- Vlada Republike Hrvatske osigurala je financiranje sanacije, kako bi se proces nezakonito odloženog otpada sanirao u najkraćem roku. Uz evakuaciju ovih ponuda javne nabave, pripremamo privremeno prekrivanje zakopanog otpada, a istodobno intenzivno radimo na modelu njegova konačnog uklanjanja i zbrinjavanja. Naš cilj nije parcijalno riješiti problem, nego sanirati cijelu lokaciju u najkraćem mogućem roku, bez posljedica za zdravlje ljudi i trajnih oštećenja okoliša - rekao je direktor Fonda Luka Balen.

Kako je istaknuo u priopćenju, odabrani izvođač ima najviše šest mjeseci za uklanjanje tristotinjak tzv. „big bag“ vreća s neopasnim otpadom, a 4.500 tona miješanog mljevenog otpada uz silos potrebno je ukloniti s lokacije u roku od najduže 12 mjeseci.

- Nastavljamo kontinuirani pratiti kvalitetu vode, a sva dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije - rekli su.

Uz to, Fond već ovog petka očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani neopasni otpad, a za koje je rok izvršenja najduže četiri mjeseca. Riječ je o preventivnoj zaštitnoj mjeri kojom će se postavljanjem vodonepropusnog sloja ograničiti prodor oborinskih voda kroz otpad i time dodatno smanjiti mogućnost nastanka procjednih voda.

- Zaštitni sloj ostat će na lokaciji do početka uklanjanja zakopanog otpada te će se potom postupno uklanjati, prateći dinamiku sanacijskih radova.

Paralelno Fond i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije pripremaju i najzahtjevniji dio cijelog projekta – uklanjanje i konačno zbrinjavanje zakopanog otpada. U sklopu istraživanja europskog tržišta kontaktirati su operateri specijaliziranih postrojenja za zbrinjavanje opasnog otpada i termičku obradu. Pristigla očitovanja analiziraju se kako bi se utvrdili raspoloživi kapaciteti, tehnički uvjeti prihvata pojedinih vrsta otpada i mogući načini njegova konačnog zbrinjavanja - rekli su iz Fonda.

Dodaju da se sanacija bivšeg PPK Velebit provodi kroz više paralelnih postupaka upravo zbog različitih vrsta i svojstava otpada koji se nalazi na lokaciji.

- Cilj je da pojedine faze ne čekaju jedna drugu, nego da se, gdje god je to moguće, provode istodobno kako bi se ubrzala sanacija cijele lokacije, uz poštovanje svih sigurnosnih, stručnih i zakonskih standarda - zaključili su iz Fonda.

