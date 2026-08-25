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Turudić ogorčen na Plenkovića zbog izvješća o smeću u Lici? 'Ne primam instrukcije ni od koga'

Piše 24sata,
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Turudić ogorčen na Plenkovića zbog izvješća o smeću u Lici? 'Ne primam instrukcije ni od koga'
GP Bregana: Premijer Plenković na svečanosti obilježavanja Dana carinske službe | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Kako navodi izvor blizak DORH-u, Turudić je navodno poručio da je izvješće odlučio objaviti samostalno, jer je to bilo u javnom interesu

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić navodno se krajem prošlog tjedna distancirao od premijera Andreja Plenkovića zbog objave izvješća Geotehničkog fakulteta o onečišćenju PFAS-om na području Gospića, tvrdi Nacional pozivajući se na izvor blizak vrhu DORH-a. Prema tom izvoru, Turudić je poručio da je izvješće odlučio objaviti samostalno, jer je to bilo u javnom interesu.

- Odlučio sam objaviti nalaz Geotehničkog fakulteta o zagađenju PFAS-om u Gospiću jer je to u javnom interesu - i točka. Ne primam instrukcije ni od koga - navodno je rekao Turudić.

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Nacional navodi da je tu izjavu dao u povjerljivom društvu nakon izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Prema pisanju tjednika, Turudić je bio bijesan nakon što ga je jedan od suradnika upitao je li upravo on donio odluku o objavi izvješća ili je to učinio na zahtjev premijera Plenkovića.

Plenković je, kako navode, 11. kolovoza izjavio kako je "prvi refleks Vlade bio objaviti izvješće Geotehničkog fakulteta" i kako je to izvješće objavljeno "zbog načela transparentnosti". 

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