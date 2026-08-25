'Zasad 6 buseva stiže u Zagreb'

Iz građanske inicijative "Gospić je naš dom" najavili su da će 5. rujna organizirati prosvjed u Zagrebu zbog opasnog otpada koji se godinama nalazi u njihovu gradu. Gospićani su prvotno planirali u Zagreb doći s četiri autobusa. No odaziv ljudi nadmašio je očekivanja organizatora.

- Prvo smo mislili popuniti četiri autobusa, ali nam se javilo još ljudi koji su zainteresirani za dolazak organiziranim prijevozom. Tako da je sad popunjeno ukupno šest autobusa koji polaze iz Gospića. Nije isključeno da ćemo organizirati još autobusa, upita ima i situacija se mijenja od dana do dana. Iz Otočca je skoro popunjen jedan, a javljaju nam se i građani iz drugih gradova, pa su najavljeni dolasci i autobusa iz Zadra, Splita, Rijeke, Pule - rekla nam je Daria Došen, članica inicijative "Gospić je naš dom".

Pogledajte interaktivnu kartu otpada u Hrvatskoj

Ljudi će, kako su nam rekli, u Zagreb doći i vlastitim prijevozom.

- Mnogo se ljudi organizira međusobno. Primjerice, za 5. rujna u Gospiću ne možete više unajmiti kombi. Svi su unajmljeni, a čitam poruke kako su dolazak najviše najavili ljudi koji dolaze u vlastitom aranžmanu, ne skrivaju zadovoljstvo zbog toga kako je krenulo s najavom dolaska na prosvjed - rekla nam je Daria Došen.

Početak rujna, za kad je prosvjed zakazan, prema prognozi bi trebao biti sunčan.

- Jučer nam je u Gospiću bilo malo kiše, malo sunca, aktivno pratimo prognozu i nadamo se sunčanom danu. Iako, moram reći da nas ni eventualno loše vrijeme neće spriječiti u provedbi našeg plana. Prosvjed je isključivo u organizaciji građana i na njemu će govoriti građani Gospića te ljudi iz ljudi drugih krajeva zemlje koji se bore s istim ili sličnim problemima - objasnila je Došen.

Direktor Fonda za zaštitu okoliša, Luka Balen, objavio je jučer da su na natječaj za prvu fazu sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću pristigle četiri ponude. Dvije za zbrinjavanje 650 tona otpada u vrećama kraj silosa te dvije ponude za kompleksniji posao sanacije 4500 tona opasnog rasutog otpada kraj silosa. Za uklanjanje i zbrinjavanje 33.000 opasnog otpada pristupili su istraživanju tržišta, i Balen ističe da su u tijeku usmene konzultacije sa zainteresiranima na međunarodnoj razini - objavio je N1.