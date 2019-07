Fortenova refinancira kredit obveznocom od 1,2 mlrd. eura

Fortenova grupa refinancirat će roll-up kredit iz lipnja 2017. izdanjem četverogodišnje obveznice u iznosu do 1,2 milijarde eura, uz kamatu od 7,3 posto plus EURIBOR uz donju granicu od 1 posto, a refinanciranje predvodi američki investicijski fond HPS Investment Partners uz sudjelovanje VTB banke, objavljeno je u petak iz Fortenove.

Kako se navodi u objavi Fortenova grupe, Upravni odbor Fortenova grupe dao je odobrenje i uputu izvršnim direktorima društva da Glavnoj skupštini, te u konačnici imateljima depozitarnih potvrda Fortenova grupe, predlože odobrenje refinanciranja Ugovora o zajmu s prednosti namirenja (SPFA) Fortenova grupe od 8. lipnja 2017. godine, a refinanciranje predvodi HPS Investment Partners, uz sudjelovanje VTB banke.

"Po dobivanju finalnih odobrenja, Fortenova grupa će izdati četverogodišnju obveznicu u iznosu do 1,2 milijarde eura uz kamatu od 7,3 posto, plus EURIBOR uz donju granicu od 1 posto", ističu iz Fortenove.

Izvršni direktori Fortenova grupe sazvali su Glavnu skupštinu društva, a Uprava STAK-a sazvala je skupštinu imatelja depozitarnih potvrda radi glasanja o odobrenju Fortenova grupi za provedbu aranžmana refinanciranja.

Elektroničko glasanje imatelja depozitarnih potvrda završava u četvrtak, 25. srpnja, a Glavna skupština će se održati 26. srpnja ove godine, najavljuju iz Fortenove.

Podsjećaju da je za odobrenje transakcije refinanciranja potrebna dvotrećinska većina glasova imatelja depozitarnih potvrda.

U priopćenju se prenosi izjava glavnog izvršnog direktora Fortenova grupe Fabrisa Peruška da je ponosan na činjenicu da su kroz pregovore postigli mogućnost refinanciranja u iznosu do 1,2 milijarde eura na otvorenom tržištu, koje će biti dostupno od strane ugledne financijske institucije koja nema nikakvih ranijih veza s Fortenovom.

"Činjenica da refinanciranje SPFA-e nismo morali tražiti od svojih vlasnika i sadašnjih vjerovnika dokazuje da je naše poslovanje održivo i da ima dobru perspektivu, koju je prepoznao HPS Investment Partnersa. Također, uključivanje VTB banke, jednog od naših vlasnika te dosadašnjeg kreditora kompanije, u ovo financiranje po odobrenju njihovog kreditnog odbora jasno pokazuje da oni koji dobro poznaju naše poslovanje vjeruju u budućnost kompanije i na tome im zahvaljujem", rekao je.

Peruško vjeruje da će "većina imatelja depozitarnih potvrda Fortenova grupe prepoznati da nam ovo financiranje osigurava srednjoročnu financijsku stabilnost pod prihvatljivim uvjetima, koji se s vremenom mogu i poboljšati" te je imatelje depozitarnih potvrda pozvao da glasaju za odobrenje refinanciranja.

U priopćenju se prenosi i da je na sjednici Upravnog odbora iznesen podatak da je procijenjeni prihod ključnih operativnih ovisnih društava Fortenova grupe za prvu polovinu 2019. godine dosegnuo iznos od 1,53 milijarde eura ili 11,3 milijarde kuna, premašivši prošlogodišnji prihod u prvoj polovini godine za više od 2 posto.

Istovremeno, procijenjena dobit iz operativnog poslovanja (EBITDA) ključnih operativnih kompanija Fortenova grupe veća je od 101 milijun eura odnosno 750 milijuna kuna, što je za 5 posto više od prošlogodišnje polugodišnje dobiti iz operativnog poslovanja, zaključuje se u priopćenju.

Inače, roll-up kredit u iznosu od 1,06 milijardi eura realiziran je u lipnju 2017. godine za pokriće dugova Agrokora. Pregovori o njegovu refinanciranju trajali su duže vrijeme s obzirom da je taj kredit, po podacima s početka travnja kada je s radom počela i Fortenova grupa koja je preuzela poslovanje Agrokor grupe, imao tada osnovnu kamatu od 11,5 posto, a koja je do rujna, kada kredit istječe, trebala narasti do 14 posto, a efektivno do 18 posto.