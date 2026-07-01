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PRIVUKAO PAŽNJU

FOTKA DANA Oblak u obliku gljive iznad Pule: Evo što znači

Piše 24sata,
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FOTKA DANA Oblak u obliku gljive iznad Pule: Evo što znači
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Foto: Sasa Miljevic
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Stanovnici Pule tako su prije samog pogoršanja vremena svjedočili gotovo filmskoj sceni na nebu, koja je nakratko zasjenila uobičajenu ljetnu svakodnevicu...

Nebo iznad Pule u srijedu poslijepodne ponudilo je prizor koji se nije mogao lako previdjeti. Dok se Istri postupno približavalo najavljeno nevrijeme, nad gradom se oblikovao neobičan oblak nalik gljivi, dramatična formacija koja je privukla poglede prolaznika i objektive fotografa.

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Impozantni oblak jasno se izdvajao na horizontu i djelovao kao vizualna najava promjene vremena. Iako je mnoge iznenadio svojim neobičnim izgledom, riječ je o pojavi koja se može javiti pri snažnijem razvoju olujnih oblaka, osobito kada se topli i vlažni zrak naglo podiže u više slojeve atmosfere.

Pula: Nevrijeme stiže i u Istru
Foto: Sasa Miljevic

Stanovnici Pule tako su prije samog pogoršanja vremena svjedočili gotovo filmskoj sceni na nebu, koja je nakratko zasjenila uobičajenu ljetnu svakodnevicu.

Riječ je o specifičnoj formaciji koja se javlja u nestabilnim atmosferskim uvjetima, najčešće kao dio snažnijih grmljavinskih sustava. Meteorolozi objašnjavaju da su takvi oblaci povezani s razvojem kumulonimbusa, oblaka koji donose oluje. Konkretno, može se raditi o kombinaciji kumulonimbusa inkusa, zrelog olujnog oblaka čiji se vrh širi u prepoznatljiv oblik nakovnja, i pileusa, manjeg vodoravnog oblaka koji izgleda poput kape. Pileus nastaje kada snažna uzlazna struja naglo podigne topao i vlažan zrak, zbog čega se on iznad vrha glavnog oblaka ohladi i kondenzira.

Pula: Nevrijeme stiže i u Istru
Foto: Sasa Miljevic

Pojava pileusa, odnosno "kape", iznad kumulonimbusa ukazuje na iznimno snažne i brze uzlazne zračne struje unutar oluje. To je jasan znak da oluja brzo jača i da nosi visok potencijal za nepogode, uključujući jake pljuskove, olujne udare vjetra, munje, a ponekad i tuču. Iako izgledaju dramatično, ovakve formacije same po sebi nisu rijetkost uoči jačih nevremena. Pileus je obično kratkotrajan jer ga glavni oblak, rastući, najčešće probije i upije u sebe unutar samo nekoliko minuta.

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