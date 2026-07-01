Kaos u Njemačkoj i Švicarskoj: Otkazali su stotine letova, jako nevrijeme stiže i u Hrvatsku!

Snažno nevrijeme pogodilo je u srijedu dijelove Njemačke i Švicarske, izazvalo velike probleme u prometu, stotine intervencija vatrogasaca te otkazivanje i kašnjenja brojnih letova. U Bavarskoj su zabilježene poplavljene ceste, srušena stabla i udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika ostalo pogođeno poremećajima u zračnom prometu. Nevrijeme se približava i prema Hrvatskoj.

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Više oluja praćenih obilnom kišom i olujnim udarima vjetra tijekom prijepodneva zahvatilo je njemačku saveznu pokrajinu Bavarsku. Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je da su nova grmljavinska nevremena moguća i tijekom dana, uz obilnu kišu, tuču i olujne udare vjetra. Iako su meteorolozi upozoravali na snažne oluje, policijske uprave Donje Bavarske i Gornjeg Falačkog priopćile su da zasad nije bilo većih šteta, piše Idowa.

Tijekom noći vatrogasci i policija intervenirali su u više regija zbog posljedica nevremena. U Gornjoj Franačkoj, Donjoj Franačkoj i Gornjoj Bavarskoj srušeno je više stabala, poplavljene su prometnice, a olujni vjetar prouzročio je materijalnu štetu. Od jutra je preko Donje Bavarske i Gornjeg Falačkog prešlo više grmljavinskih sustava, no nisu se razvili u očekivanom intenzitetu.

Foto: Fabrizio Bensch

Policija je od jutra intervenirala tek jednom, kada je oko 11.30 sati u Geisenhausenu u okrugu Landshut zbog obilne kiše poplavljena cesta. U okruzima Cham i Regensburg od noći je zabilježeno oko 30 intervencija povezanih s nevremenom. U Duggendorfu je nakon udara groma planulo krovište obiteljske kuće.

Otkazani brojni letovi

Nevrijeme je izazvalo velike poremećaje i u zračnom prometu. U zračnoj luci München privremeno je bio obustavljen prihvat i otprema zrakoplova zbog opasnosti od udara groma. Glasnogovornik zračne luke rekao je za Bild da su posljedice nevremena zahvatile čitavu Europu.

- Zbog vremenskih prilika zrakoplovne kompanije već su diljem Europe otkazale letove. Pogođen je i München, gdje je trenutno otkazano oko 100 polijetanja i slijetanja - rekao je. Zračna luka privremeno je uvela 30-minutni prekid prihvata i otpreme zrakoplova kako bi zaštitila putnike i zaposlenike. U tom razdoblju nije bilo dopušteno ukrcavanje i iskrcavanje putnika ni prtljage, što je dodatno poremetilo red letenja.

Foto: Bernd Weiﬂbrod/DPA

Meteorolozi upozoravaju da bi tijekom dana na sjeveroistoku Münchena moglo pasti između 25 i 35 litara kiše po četvornom metru u samo jednom satu, uz olujne udare vjetra i tuču. Na jugu Bavarske lokalno se očekuje između 20 i 40 litara kiše po četvornom metru, a ponegdje i do 60 litara. Temperature su pritom znatno niže nego prethodnih dana. Na jugu Bavarske očekuje se od 19 do 23 °C, dok će na sjeveru biti između 20 i 25 °C.

Grom zaustavio željeznički promet

Nevrijeme je izazvalo probleme i na željeznici. Najteže je pogođen Aschaffenburg, gdje je promet u jutarnjim satima bio potpuno obustavljen nakon što je grom pogodio signalno-upravljački sustav. Promet je kasnije ponovno uspostavljen, no vatrogasci su u gradu i okolici imali oko 300 intervencija, od čega čak 175 u samom Aschaffenburgu.

Najviše poziva odnosilo se na poplavljene podrume kuća, tvrtki i škola te na pothodnike ispunjene vodom. Na području Švapske jaka kiša izazvala je više prometnih nesreća na autocesti A8, dok su na autocesti A7 tri osobe lakše ozlijeđene nakon što je njihov automobil zbog akvaplaninga udario u zaštitnu ogradu.

Kaos i u Švicarskoj

Snažno nevrijeme pogodilo je i Švicarsku. Najveća šteta zabilježena je u okolici Berna i Bernskog Oberlanda, gdje su vatrogasci i policija intervenirali zbog srušenih stabala i prodora vode u zgrade. Najveći problemi ponovno su bili u zračnom prometu. U zračnoj luci Zürich čak 26 zrakoplova preusmjereno je na druge aerodrome jer je nevrijeme onemogućilo sigurno slijetanje.

Kako je i Basel brzo dosegnuo svoje kapacitete, dio zrakoplova morao je sletjeti u Lyon, Milano, Stuttgart i Ženevu. Posljedice su se osjećale i više od 12 sati nakon prolaska oluje. Do srijede ujutro otkazano je 70 letova, a više od 10.000 putnika ostalo je pogođeno kašnjenjima i otkazivanjima. Brojni putnici morali su noć provesti u zračnoj luci, a njezino je radno vrijeme iznimno produljeno kako bi se dio prometa ipak mogao odviti.

Foto: Fabrizio Bensch

U kantonu Uri zbog odrona i klizišta privremeno su zatvorene pojedine prometnice, dok se na cesti Klausen promet odvijao naizmjenično. U kantonu Zürich vatrogasci su od utorka navečer imali više od 700 intervencija. Najpogođeniji su bili grad Zürich te općine Wallisellen, Dübendorf i Rafz. Obilna kiša nakratko je prekinula i koncert američkog benda Linkin Park na stadionu Letzigrund u Zürichu. Nastup je bio zaustavljen oko 45 minuta, nakon čega je nastavljen.

Nevrijeme stiže i prema Hrvatskoj

Nakon višednevnog toplinskog vala Hrvatskoj se približava izražena promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upozorio je da stiže vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature u dijelu zemlje.

Hrvatskoj se približava vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena ⛅️⛈️. Na snazi su brojna #upozorenja. Razvoj vremena možete pratiti pomoću radarskih mjerenja i aktivnosti prilagoditi vremenskim uvjetima.#DHMZ #radar #prognoza



Više na… pic.twitter.com/dcHApH5LUX — DHMZ (@DHMZ_HR) July 1, 2026

- Hrvatskoj se približava vlažna i nestabilna zračna masa koja će donijeti izraženu promjenu vremena. Na snazi su brojna upozorenja. Razvoj vremena možete pratiti pomoću radarskih mjerenja i aktivnosti prilagoditi vremenskim uvjetima - objavio je DHMZ.

Foto: Rain Alarm

Iako će temperature i dalje dosezati vrlo visokih 37 Celzijevih stupnjeva, meteorolozi najavljuju izraženije pljuskove s grmljavinom, a navečer i naglo jačanje vjetra. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), prevladavat će djelomice sunčano vrijeme, dok će na Jadranu mjestimice biti i pretežno sunčano. Istodobno će atmosfera biti nestabilna pa se uz više oblaka očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Izraženiji pljuskovi najvjerojatniji su u unutrašnjosti zemlje, a prema večeri i na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Vjetar će tijekom većeg dijela dana biti slab. No navečer se očekuje nagla promjena - zapuhat će jak sjeverni vjetar, mjestimice uz olujne udare. Na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, koji će navečer, osobito na sjevernom dijelu obale, ojačati i okrenuti na buru. Unatoč nestabilnostima, bit će vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 32 i 37 °C.

U četvrtak osjetno svježije

U četvrtak će biti osjetno svježije u većem dijelu Hrvatske. I dalje će biti nestabilno, uz kišu i grmljavinsko nevrijeme, no tijekom dana očekuju se i sve češća sunčana razdoblja. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), prevladavat će promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća u drugom dijelu dana. Mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i izraženiji. Najveća vjerojatnost za nevrijeme bit će u Dalmaciji, dok će tijekom noći i jutra pljuskova biti i na istoku zemlje te na sjevernom Jadranu.

Foto: DHMZ

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će prevladavati umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, gdje su mogući olujni udari. Na krajnjem jugu puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20 °C, na Jadranu od 20 do 25 °C, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom iznositi od 24 do 29 °C, a u Dalmaciji će se zadržati toplije, uz vrijednosti do 32 °C.