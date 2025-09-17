Obavijesti

Galerija

Komentari 2
KRALJEVSKI DOČEK

FOTO 100 fotografija Trumpova dočeka u Britaniji: Sve uz puno pompe, kako to Trump i voli...

Američki predsjednik Donald Trump sigurno je bio jako zadovoljan dočekom koji mu je pripremljen u Velikoj Britaniji u srijedu. Sve je prošlo uz puno pompe, baš kako Trump voli. Trump je stigao u Windsor gdje se susreo s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom, njega i Melaniju prilikom slijetanja dočekali su princ William i princeza Kate. . U srijedu dominira ceremonija, a Britanija kaže da se radi o najvećem vojnom ceremonijalnim dočeku za državni posjet...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Američki predsjednik Donald Trump sigurno je bio jako zadovoljan dočekom koji mu je pripremljen u Velikoj Britaniji u srijedu. Sve je prošlo uz puno pompe, baš kako Trump voli. Trump je stigao u Windsor gdje se susreo s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom, njega i Melaniju prilikom slijetanja dočekali su princ William i princeza Kate. . U srijedu dominira ceremonija, a Britanija kaže da se radi o najvećem vojnom ceremonijalnim dočeku za državni posjet... | Foto: Jonathan Brady/REUTERS
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025