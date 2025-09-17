KRALJEVSKI DOČEK
FOTO 100 fotografija Trumpova dočeka u Britaniji: Sve uz puno pompe, kako to Trump i voli...
Američki predsjednik Donald Trump sigurno je bio jako zadovoljan dočekom koji mu je pripremljen u Velikoj Britaniji u srijedu. Sve je prošlo uz puno pompe, baš kako Trump voli. Trump je stigao u Windsor gdje se susreo s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom, njega i Melaniju prilikom slijetanja dočekali su princ William i princeza Kate. . U srijedu dominira ceremonija, a Britanija kaže da se radi o najvećem vojnom ceremonijalnim dočeku za državni posjet...
| Foto: Jonathan Brady/REUTERS
Trump, koji otvoreno pokazuje svoje simpatije prema kraljevskoj obitelji, nije krio zadovoljstvo činjenicom da nije samo prvi američki čelnik, već i prvi izabrani dužnosnik kojeg je britanski monarh dva puta pozvao u službeni posjet.
| Foto: Chris Jackson/REUTERS
Britaniju je po dolasku nazvao "Posebnim mjestom"...
| Foto: Chris Jackson/REUTERS
Trump se provozao u zlatnoj kočiji s kraljem Charlesom, priređen mu je doček vrijedan krajeva... Ali ne slažu se svi s tim pristupom. Po Britaniji su najavljeni i veliki prosvjedi zbog Trumpova posjeta.
