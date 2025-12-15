Obavijesti

HRABAR ČIN

Ovo je Ahmed, musliman koji je spasio Židove: 'To je najhrabrija stvar koju sam vidio u životu!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Screenshot/X

Otac i sin su u Australiji napali Židove. Ubili su 15 ljudi. Napad je okarakteriziran kao "teroristički čin"

To je nevjerojatno. Ići goloruk na naoružanog napadača, najhrabrija stvar koju sam ikad vidio , rekao je premijer News South Walesa Chris Minns o heroju koji je spasio ljude u Australiji.

Policija je potvrdila kako je u napadu na Židove na Bondi Beachu u Sydneyu ubijeno najmanje 15 ljudi. Policija Novog Južnog Walesa je potvrdila da su dvojica napadača bili otac i sin, identificirani kao 50-godišnji Sajid Akram i njegov 24-godišnji sin Naveed Akram, kojeg su sigurnosne službe još 2019. istraživale zbog povezanosti s islamističkom terorističkom organizacijom Islamska država. Otac je ubijen na mjestu događaja, čime se ukupan broj mrtvih popeo na 16, dok je sin u kritičnom stanju u bolnici. Smatra se da je meta napada bio događaj povodom Hanuke, za koji policijski izvori vjeruju da je planiran mjesecima.

Mediji u Australiji slave Ahmeda al Ahmeda, muslimana porijeklom iz sirijskog Idliba i tvrde da je on brzo reagirao tijekom napada koji je okarakteriziran kao teroristički. Na društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje nenaoružanog muškarca kako svladava jednog od napadača, a vjeruje se da je tim činom spasio brojne živote.

Lokalni medij 7News identificirao je hrabrog prolaznika kao 43-godišnjeg Ahmeda al Ahmeda, prodavača voća. Video od 15 sekundi prikazuje kako se Al Ahmed skriva iza parkiranih automobila, a zatim trči prema napadaču s leđa. Hvata ga za vrat, otima mu pušku i obara ga na tlo, prije nego što oružje okreće prema njemu. U napadu je zadobio dvije prostrjelne rane i odvezli su ga u bolnicu.

- U bolnici je i ne znamo točno što se događa unutra. Nadamo se da će biti dobro. On je heroj 100 posto - rekao je medijima Ahmedov rođak. Prema dostupnim informacijama, Ahmed al Ahmed nije imao prethodnog iskustva s oružjem i bio je u prolazu kada je odlučio intervenirati.

Na konferenciji za medije premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns odao je priznanje hrabrosti Ahmeda. Ahmeda je pohvalio i američki predsjednik Donald Trump:

To je bio jako, jako hrabar čovjek. Izravno je napao jednog od napadača i spasio mnogo života.

