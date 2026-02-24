Obavijesti

FOTO 100 fotografija užasa iz četiri godine rata u Ukrajini: Smrt, patnja i spaljena zemlja...

"Kijev pada za nekoliko dana. Maksimalno nekoliko tjedana. Ukrajinci nemaju nikakve šanse protiv nas"... Ponavljale su ovakve rečenicu na tisuće puta razne sluge Kremlja u prvim danima rata. U kolaps Ukrajine i uspješnost "Specijalne vojne operacije", kako u Rusiji i dalje nazivaju krvavi rat, vjerovao je cijeli ruski vrh, uključujući i glavnog odgovornog za rat, Vladimira Putina. Ali evo, prošle su četiri godine, a Ukrajina i dalje stoji. I bori se.
