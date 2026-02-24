FOTO 100 fotografija užasa iz četiri godine rata u Ukrajini: Smrt, patnja i spaljena zemlja...

Tjednima je Putin gomilao vojsku na granici, svijet je strahovao i iščekivao početak rata, nadali su svi se ipak kako će se sukob možda izbjeći... A onda je krenulo... Ruske snage u ranim satima 24. veljače napale su Ukrajinu. "Donio sam odluku o provođenju specijalne vojne operacije. Njezin cilj je zaštita ljudi koji su osam godina bili izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima. I stoga ćemo pokušati demilitarizirati i denacificirati Ukrajinu. I također ćemo privesti pravdi one koji su počinili brojne krvave zločine nad civilima, uključujući građane Ruske Federacije. Rusija se ne može osjećati sigurno, razvijati se i postojati uz stalnu prijetnju koja izvire iz suvremene Ukrajine", kazao je Putin proglašavajući početak invazije... Eksplozije su odjekivali Kijevom, Harkivom, Mariupoljem... Na ruskom udaru našla se i ukrajinska vojna infrastruktura širom države. | Foto: State Emergency Service of Ukrai