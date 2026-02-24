FOTO 100 fotografija užasa iz četiri godine rata u Ukrajini: Smrt, patnja i spaljena zemlja...

"Kijev pada za nekoliko dana. Maksimalno nekoliko tjedana. Ukrajinci nemaju nikakve šanse protiv nas"... Ponavljale su ovakve rečenicu na tisuće puta razne sluge Kremlja u prvim danima rata. U kolaps Ukrajine i uspješnost "Specijalne vojne operacije", kako u Rusiji i dalje nazivaju krvavi rat, vjerovao je cijeli ruski vrh, uključujući i glavnog odgovornog za rat, Vladimira Putina. Ali evo, prošle su četiri godine, a Ukrajina i dalje stoji. I bori se.
Druga najjača vojska svijeta", kako su tepali ruskoj vojsci prije početka ovog rata, ne uspijeva probiti ukrajinske linije, kontroliraju oko 20 posto ukrajinskog teritorija, većih pomaka nema mjesecima.
Tjednima je Putin gomilao vojsku na granici, svijet je strahovao i iščekivao početak rata, nadali su svi se ipak kako će se sukob možda izbjeći... A onda je krenulo... Ruske snage u ranim satima 24. veljače napale su Ukrajinu. "Donio sam odluku o provođenju specijalne vojne operacije. Njezin cilj je zaštita ljudi koji su osam godina bili izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima. I stoga ćemo pokušati demilitarizirati i denacificirati Ukrajinu. I također ćemo privesti pravdi one koji su počinili brojne krvave zločine nad civilima, uključujući građane Ruske Federacije. Rusija se ne može osjećati sigurno, razvijati se i postojati uz stalnu prijetnju koja izvire iz suvremene Ukrajine", kazao je Putin proglašavajući početak invazije... Eksplozije su odjekivali Kijevom, Harkivom, Mariupoljem... Na ruskom udaru našla se i ukrajinska vojna infrastruktura širom države.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je ratno stanje u državi i pozvao građane na otpor, brojne zapadne zemlje odmah su osudile rusku invaziju... "Treba bi naoružanje, a ne prijevoz. Bitka se vodi ovdje", poručio je u prvim danima rata ukrajinski predsjednik Zelenski zapadnim saveznicima koji su mu ponudili i savjetovali da se evakuira iz Kijeva. Odbio ih je. Rusi su prvih dana rata Kijev zasipali raketama, kopnene trupe pokušale su se probiti do centra, jedan od glavnih ciljeva im je bio zauzeti aerodrom Antonov i tamo stvoriti logističku bazu... Tih prvih tjedan dana rata zaista se činilo kako bi Rusija mogla natjerati Ukrajinu na kapitulaciju u kratkom roku.
U ove četiri godine rata ruska vojska, pod zapovijedima Putina, počinila je užasne zločine širom Ukrajine. Od masakra u Buči, preko gađanja rodilišta, škola, bolnica... Na tisuće i tisuće civila stradalo je u ruskim napadima. Koji ne prestaju.
Donald Trump je prije ulaska u Bijelu kuću obećao okončati ovaj rat u 24 sata, a evo, 13 mjeseci poslije, pomaka nema. Putin ga, složni su brojni stručnjaci, navlači lažnim obećanjima koje nikad ne namjerava ostvariti. A američki predsjednik više je kritika uputio Volodimiru Zelenskom, čovjeku čija je zemlja napadnuta, nego zemlji agresora?!
