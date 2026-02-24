Obavijesti

News

Komentari 0
ČETIRI GODINE INVAZIJE

Kremlj: Rat u Ukrajini pretvoren je u širi sukob sa Zapadom!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kremlj: Rat u Ukrajini pretvoren je u širi sukob sa Zapadom!
Foto: Maxim Shemetov

Kremlj je u utorak priopćio da je odluka zapadnih država da interveniraju u Ukrajini učinila taj sukob puno širom konfrontacijom

Admiral

Govoreći točno četiri godine nakon što su deseci tisuća ruskih vojnika ušli u Ukrajinu nakon naredbe predsjednika Vladimira Putina, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da se borbe nastavljaju, no da Moskva ostaje otvorena za postizanje svojih ciljeva političkim i diplomatskim putem.  

„Nakon izravne intervencije zapadnoeuropskih država i SAD-a u ovom sukobu, specijalna vojna operacija se de facto pretvorila u puno širu konfrontaciju između Rusije i zapadnih zemalja koje su za cilj imale te i dalje imaju uništenje naše države”, kazao je glasnogovornik Kremlja. 

HIBRIDNI RAT Rusi manijakalno kupovali nekretnine po Europi. Sada su ih pretvorili u špijunske utvrde
Rusi manijakalno kupovali nekretnine po Europi. Sada su ih pretvorili u špijunske utvrde

Upitan vjeruje li Moskva da se sukob može dovršiti putem pregovora, Peskov je odgovorio: „Nastavljamo naše napore prema postizanju mira, a naš stav je vrlo jasan i postojan. Sad sve ovisi o djelovanju kijevskog režima”.

Peskov je dodao i da ne može reći kad i gdje će se održati idući krug pregovora Moskve i Kijeva jer se dogovor o tome tek treba finalizirati.

„Iskreno se nadamo da će se taj rad nastaviti”, zaključio je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mučna ispovijest Ukrajinca: ‘Oteli su me sa 16 i tjera­li da čistim sobu za mučenje...’
PREŽIVIO PAKAO

Mučna ispovijest Ukrajinca: ‘Oteli su me sa 16 i tjera­li da čistim sobu za mučenje...’

Vlad Buriak, tada 16-godišnjak, preživio je 90 dana zatočeništva pod ruskom okupacijom. Opisao je mučenja i psihološki pritisak. Tisuće ukrajinske djece još nisu vraćene kući
Rutte: 'NATO će biti uz Ukrajinu koliko god bude trebalo!'
Poruka iz Bruxellesa

Rutte: 'NATO će biti uz Ukrajinu koliko god bude trebalo!'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte obećao je kontinuiranu podršku Saveza Ukrajini na četvrtu godišnjicu ruske invazije 24. veljače 2022.
Britanija uvodi nove sankcije Rusiji: 'Ovo su odlučne mjere...'
na četvrtu godišnjicu rata

Britanija uvodi nove sankcije Rusiji: 'Ovo su odlučne mjere...'

Britanija je u utorak uvela sankcije naftovodnom divu Transnjeftu među gotovo 300 ruskih entiteta, u onome što je, kako je rekla, njezin najveći paket mjera od prvih mjeseci rata u Ukrajini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026