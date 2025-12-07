Obavijesti

TUŽNA OBLJETNICA

FOTO Prošle su 34 godine od jezivog ubojstva obitelji Zec. U Zagrebu upalili svijeće za njih

Uz veliki broj građana i građanki Zagreba, komemoraciji su prisustvovali, Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, Boris Milošević, predsjednik SNV-a, Vesna Teršelič i Zoran Pusić ispred Antifašističke lige RH, Rada Borić i Damir Bakić, saborski zastupnici stranke Možemo!, Lora Vidović i Emina Višnjić, Grad Zagreb, dok je Hrvoje Ryznar, čitao poeziju
Zagreb: Srpsko narodno vijeće i Antifašistička liga Republike Hrvatske obilježili 34. godišnjicu ubojstva, Aleksandre, Marije i Mihajla Zeca
Srpsko narodno vijeće (SNV) i Antifašistička liga Republike Hrvatske, uz potporu Grada Zagreba, obilježili su u nedjelju 34. godišnjicu ubojstva, Aleksandre, Marije i Mihajla Zeca na sljemenskom lokalitetu Adolfovac, mjestu gdje su u noći na 8. prosinca 1991. ubijene dvanaestogodišnja Aleksandra i njezina majka Marija. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
