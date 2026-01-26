FOTO 75.000 kamiona stalo točno u podne: Počela velika blokada granica prema EU

-Za sada, barem na području Brodsko-posavske županije, situacija je pod kontrolom. – Što se tiče prometa osobnih automobila u oba smjera, trenutačno nema poteškoća. Imamo informaciju da su na prijelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod kamioni zaustavili teretni promet i zaustavili se stotinjak metara prije granice – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU brodsko-posavske. | Foto: Zorana Jevtic