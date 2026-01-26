FOTO 75.000 kamiona stalo točno u podne: Počela velika blokada granica prema EU

Prijevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije digli su se na noge zbog novih pravila ulaska u Schengen i digitalnog sustava EES, a u akciji sudjeluje oko 75 tisuća kamiona; blokirani su teretni prijelazi prema Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj
Točno u podne danas je krenula koordinirana blokada teretnih graničnih prijelaza prema Europskoj uniji, odnosno Schengenskom prostoru.
| Foto: Zorana Jevtic
Prijevoznici iz više zemalja Zapadnog Balkana istodobno su zaustavili promet na čak 21 graničnom prijelazu, a procjene govore da u prosvjedu sudjeluje oko 75.000 kamiona.
U blokadi sudjeluju vozači i prijevozničke tvrtke iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.
Razlog njihova nezadovoljstva su nova pravila ulaska i izlaska iz Europske unije, uključujući digitalni EES sustav, ali i ograničenja boravka vozača iz trećih zemalja u Schengenu, za koja tvrde da im ozbiljno otežavaju i ugrožavaju posao.
Teretni terminali blokirani su na granicama s Hrvatskom, Mađarskom, Rumunjskom i Bugarskom. U Srbiji su najavljene blokade na više prijelaza, među ostalima prema Hrvatskoj na Batrovcima, Šidu i Bačkoj Palanci, kao i prema Mađarskoj na Horgošu i Kelebiji.
Organizatori poručuju kako bi prosvjed mogao potrajati i do sedam dana, a sve će, kažu, ovisiti o tome hoće li i kako nadležne institucije u Bruxellesu reagirati na njihove zahtjeve.
Putnicima se savjetuje dodatni oprez i provjera stanja na granicama prije polaska na put, putem službenih stranica poput Hrvatskog autokluba ili video prijenosa s graničnih prijelaza, jer se očekuju veliki zastoji u teretnom prometu koji bi mogli utjecati i na promet osobnih vozila.
-Za sada, barem na području Brodsko-posavske županije, situacija je pod kontrolom.
– Što se tiče prometa osobnih automobila u oba smjera, trenutačno nema poteškoća. Imamo informaciju da su na prijelazima Bosanska Gradiška i Bosanski Brod kamioni zaustavili teretni promet i zaustavili se stotinjak metara prije granice – rekla je Kata Nujić, glasnogovornica PU brodsko-posavske.
