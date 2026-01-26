Obavijesti

FOTO 75.000 kamiona stalo točno u podne: Počela velika blokada granica prema EU

Prijevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije digli su se na noge zbog novih pravila ulaska u Schengen i digitalnog sustava EES, a u akciji sudjeluje oko 75 tisuća kamiona; blokirani su teretni prijelazi prema Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj
Truck drivers and transport union representatives protest at the Serbia-Croatia border crossings
Točno u podne danas je krenula koordinirana blokada teretnih graničnih prijelaza prema Europskoj uniji, odnosno Schengenskom prostoru. | Foto: Zorana Jevtic
