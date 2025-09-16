FOTO Akcija u Maloj Subotici: Istražuju ubojstvo na ribnjaku, inspektori kraj kuće, uzeli aute

Međimurska policija je u jutarnjoj intervenciji u utorak u Maloj Subotici kraj Čakovca s vučnom službom odvezla dva osobna automobila, pišu Međimurske novine.

Policija je u međuvremenu izvijestila kako u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu provode kriminalističko istraživanje kaznenog djela ubojstva.

Foto: Međimurske novine

Iz policije su dodali da se na području Male Subotice trenutačno provodi nekoliko dokaznih radnji.

Slučaj je povezan s ubojstvom iz srpnja. Policija je izvijestila da je početkom srpnja pronađeno mrtvo tijelo kod ribnjaka, a zbog sumnje u nasilnu smrt obavljen je očevid.

Utvrdili su da je u utorak, 8. srpnja u kasnim večernjim satima na prostoru ribnjaka kod Male Subotice, nepoznati počinitelj vatrenim oružjem usmrtio 33-godišnjaka.





Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.