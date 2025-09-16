Policija je izvijestila kako u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu provode kriminalističko istraživanje kaznenog djela ubojstva muškarca čije je tijelo pronađeno početkom srpnaj
FOTO Akcija u Maloj Subotici: Istražuju ubojstvo na ribnjaku, inspektori kraj kuće, uzeli aute
Međimurska policija je u jutarnjoj intervenciji u utorak u Maloj Subotici kraj Čakovca s vučnom službom odvezla dva osobna automobila, pišu Međimurske novine.
Policija je u međuvremenu izvijestila kako u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu provode kriminalističko istraživanje kaznenog djela ubojstva.
Iz policije su dodali da se na području Male Subotice trenutačno provodi nekoliko dokaznih radnji.
Slučaj je povezan s ubojstvom iz srpnja. Policija je izvijestila da je početkom srpnja pronađeno mrtvo tijelo kod ribnjaka, a zbog sumnje u nasilnu smrt obavljen je očevid.
Utvrdili su da je u utorak, 8. srpnja u kasnim večernjim satima na prostoru ribnjaka kod Male Subotice, nepoznati počinitelj vatrenim oružjem usmrtio 33-godišnjaka.
Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela ubojstva, podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
