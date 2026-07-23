FOTO 'Alfe' slave 35. godina. Na obljetnicu stigli Milijan Brkić, Mladen Markač, general Lucić

Specijalna jedinica policije (SJP) „Alfa“ Zagreb u četvrtak je u svojem sjedištu, u kompleksu Senjak, obilježila 35. godišnjicu osnivanja, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ). Svečanosti je prethodilo polaganje vijenaca te paljenje svijeća za sve poginule, stradale i umrle pripadnike SJP Alfa na zagrebačkom groblju Mirogoj kod spomenika „Glas hrvatske žrtve - Zid boli”, kod Središnjeg križa i na grobu Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika.
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U početku Domovinskog rata praktički policija je bila jedina oružana sila, a ovdje danas se s ponosom sjećamo svih pripadnika hrvatske policije, 788 kolega je dalo svoj život za domovinu'', istaknuo je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U početku Domovinskog rata praktički policija je bila jedina oružana sila, a ovdje danas se s ponosom sjećamo svih pripadnika hrvatske policije, 788 kolega je dalo svoj život za domovinu'', istaknuo je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
U početku Domovinskog rata praktički policija je bila jedina oružana sila, a ovdje danas se s ponosom sjećamo svih pripadnika hrvatske policije, 788 kolega je dalo svoj život za domovinu'', istaknuo je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nakon odavanja počasti na groblju Mirogoj, službeni program nastavljen je svečanim postrojavanjem pripadnika „Alfi” te njezinih ratnih pripadnika i veterana.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Uslijedio je atraktivni padobranski skok pripadnika specijalne i interventne policije „Alfa“ koji je iz zraka spustio državnu zastavu, nakon čega je ona i podignuta uz državnu himnu u izvedbi policijske klape „Sveti Mihovil”.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Svečanosti je, pored bivših i sadašnjih pripadnika SJP „Alfa” i glavnog ravnatelja policije, prisustvovao i državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić, general Josip Lucić, ujedno izaslanik potpredsjednika Vlade RH i ministra hrvatskih branitelja te posebni savjetnik ministra unutarnjih poslova general Mladen Markač.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Svećanosti je prisustvovao i Milijan Brkić
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL