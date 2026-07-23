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SPECIJALNA POLICIJA

FOTO 'Alfe' slave 35. godina. Na obljetnicu stigli Milijan Brkić, Mladen Markač, general Lucić

Specijalna jedinica policije (SJP) „Alfa“ Zagreb u četvrtak je u svojem sjedištu, u kompleksu Senjak, obilježila 35. godišnjicu osnivanja, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ). Svečanosti je prethodilo polaganje vijenaca te paljenje svijeća za sve poginule, stradale i umrle pripadnike SJP Alfa na zagrebačkom groblju Mirogoj kod spomenika „Glas hrvatske žrtve - Zid boli”, kod Središnjeg križa i na grobu Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika.
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Zagreb: 35. obljetnica osnutka Specijalne jedinice policije Alfa Zagreb
U početku Domovinskog rata praktički policija je bila jedina oružana sila, a ovdje danas se s ponosom sjećamo svih pripadnika hrvatske policije, 788 kolega je dalo svoj život za domovinu'', istaknuo je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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U početku Domovinskog rata praktički policija je bila jedina oružana sila, a ovdje danas se s ponosom sjećamo svih pripadnika hrvatske policije, 788 kolega je dalo svoj život za domovinu'', istaknuo je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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