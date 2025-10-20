FOTO Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. opet stiže u Split

Američki nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN 78), prvi brod u svojoj klasi i zapovjedni brod Skupine nosača zrakoplova 12 (Carrier Strike Group 12), dolazi u Split u sklopu planiranog posjeta luci. Ovo je drugi posjet broda Gerald R. Ford Splitu, nakon prethodnog dolaska 2023. godine, a odvija se u sklopu trenutačne misije unutar područja djelovanja.

Američki nosač aviona USS Gerald R. Ford stigao je u Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Šeste flote američke mornarice, s ciljem jačanja borbene spremnosti i pomorske sigurnosti američkih pomorskih snaga u Europi i Africi, kao i potvrđivanja predanosti Sjedinjenih Američkih Država, saveznika i partnera stabilnosti i sigurnosti u Europi.

Foto: Zvonimir Barisin

Rutinski posjeti lukama, poput ovog u Splitu, dodatno učvršćuju obrambena partnerstva i odražavaju bliske odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske, cijenjene članice NATO-a.