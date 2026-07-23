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KAKAV PRIZOR KOD SL. BRODA!

FOTO Andrea uzgojila divovski suncokret: 'Ima 4 metra. Muž se šali da ga srušimo motorkom!'

Piše Iva Tomas,
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FOTO Andrea uzgojila divovski suncokret: 'Ima 4 metra. Muž se šali da ga srušimo motorkom!'
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Foto: Čitatelj 24sata
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Tko god je u blizini, susjedi, prolaznici, svi ga znatiželjno promatraju i čude se. Nevjerojatno je ovo što nam je sasvim slučajno pošlo za rukom - rekla je

Uzgojila sam divovski suncokret. Muž se šali da ih ove godine moramo rušiti motorkom, priča nam čitateljica Andrea iz Starog Turopolja kod Slavonskog Broda, koja je, sasvim slučajno, uzgojila suncokret visok oko četiri metra. 

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- Ovo je prvi put da i ja sama vidim ovoliko visok suncokret, ni ne vidim mu cvijet. Posijala sam ga onako, bezveze. Čisto da privuče pčelice u vrt i da ga usput i ukrasi tako, a on je narastao divovski - kaže nam Andrea koja nema tajni recept za uzgoj suncokreta, već, kaže, malo sreće.

Foto: Privatni album

Dodaje i kako suncokret u njezinom vrtu mami znatiželjne poglede...

- Tko god je u blizini, susjedi, prolaznici, svi ga znatiželjno promatraju i čude se. Nevjerojatno je ovo što nam je sasvim slučajno pošlo za rukom - rekla je. 

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Iako njezin muž nabacuje fore o rušenju suncokreta motornom pilom, ona to ipak neće dopustiti, pa će ovaj divovski suncokret dugo krasiti Andrein vrt.

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